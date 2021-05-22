Miçotakis'ten skandal 'Türk azınlığı' açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İskeçe'de katıldığı bir video konferansta, Türk köylerine 'Pomak köyleri', azınlık çocuklarına ise 'Yunan çocukları' dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İskeçe'de katıldığı bir video konferansta, Türk köylerine "Pomak köyleri", azınlık çocuklarına ise "Yunan çocukları" dedi.

Yunanistan, Türk azınlığı inkar siyasetine devam ediyor. Bu politika son olarak Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in konuşmalarına yansıdı.

Miçotakis, İskeçe'nin Paşevik köyünde bir devlet anaokulunun öğretmen ve öğrencileriyle video konferans gerçekleştirdi.

"Türk" dememek kasıtlı tercihi

Burada yaptığı konuşmasında, "Türk" kelimesini kasıtlı olarak kullanmamayı tercih etti.

Türk köylerine "Pomak köyleri", azınlık çocuklarına da "Yunan çocukları" dedi.

Skandal sözleri büyük tepki çekti.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulundan kınama

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, Miçotakis'in sözlerini kınadı. Kuruldan yapılan açıklamada, "Bu tutumu azınlığın taleplerine karşı meşru kimliğimizin inkarı olarak değerlendiriyoruz" denildi.

Atina yönetimine, bu tür dayatma politikalarından vazgeçme ve azınlığın kendini ifade özgürlüğü konusunda yapıcı olma çağrısı yapıldı.

Türkiye'den Miçotakis'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kınayarak, "Yunanistan'ı bir kez daha ülkesinde yaşayan soydaşlarımızın Türk kimliğini inkara son vermeye ve bu yöndeki AİHM kararlarını uygulamaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.