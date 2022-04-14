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TIMETURK / BİSİKLET / Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda beşinci etap Welsford'un

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda beşinci etap Welsford'un

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 5. etabı olan Manisa - Ayvalık etabını Team DSM'den Avustralyalı bisikletçi Sam Welsford kazandı.

54 Dakika Önce
2022-04-14 14:40:01
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda beşinci etap Welsford'un

“Tarihe, Doğaya Saygı” Temasıyla gerçekleştirilen ve 14 ülkeden 25 takım olmak üzere toplam 167 sporcunun mücadele ettiği 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 5. Etabının startı Manisa'dan verildi. 192 kilometre süren Manisa-Ayvalık etabında pedal çeviren sporculara ise vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yarışın 5.etabını Team DSM'den Avustralyalı bisikletçi Sam Welsford kazandı. .

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