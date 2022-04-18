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TIMETURK / BİSİKLET / Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı iptal edildi!

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı iptal edildi!

57.Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı yağışlı hava ve kaygan yollar nedeniyle iptal edildi. Sporcular parkurun kalanını, yarış direktörü liderliğinde nötrolize olarak tamamlayacak ve sonuçlar etkilenmeyecek. Dünkü sonuçlara göre TUR 2022'nin kazananı Patrick Bevin oldu.

3 Saat Önce
2022-04-18 10:38:24
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı iptal edildi!

“Tarihe ve Doğaya Saygı” temasıyla gerçekleştirilen ve 14 ülkeden 25 takım olmak üzere toplam 149 sporcunun mücadele ettiği 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 8'inci ve son etabı, 141.1 kilometrelik parkurda Atatürk Kültür Merkezi önünden başladı.

İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun verdiği start ile pedal basan sporcular, Kuzguncuk'ta hava muhalefeti sebebiyle 25'inci kilometrede kaza yaptı. Bisikletçiler, kaza sebebiyle yarışa devam etmek istemezken, Beylerbeyi Sarayı'nın önünde organizasyon durmak zorunda kaldı.

İstanbul-İstanbul etabı yaşanan durum sebebiyle nötralize edilirken sporcular, etabın geri kalan bölümünde mücadele etmedi. 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu geride kalan etaplar sonunda elde edilen sonuçlarla sonlandırılacak.

Dünkü sonuçlara göre TUR 2022'nin kazananı Patrick Bevin oldu. .

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