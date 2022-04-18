22 Nisan yarım gün mü 2022? 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan'a çalışma var mı?

22 Nisan yarım gün mü? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının yaklaşmasıyla birlikte 23 Nisanın resmi tatil olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan'a çalışma var mı? İşte yanıtı...

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının yaklaşmasıyla birlikte 23 Nisanın resmi tatil olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan'a çalışma var mı? İşte yanıtı...

23 Nisan resmi tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatiller arasında yer alıyor. Dolayısıyla 23 Nisan Cumartesi günü resmi tatil olacak ve çalışma yapan kişilere, iş yerleri ekstra ücret ödeyecek.

22 Nisan yarım gün mü?

Resmi tatil 23 Nisan olduğu için 22 Nisanda okullara devam edilecek ve iş yerlerinde çalışmalar devam edecek. 22 Nisan günü yarım gün olmayacak.

23 Nisan'a çalışma var mı?

23 Nisan günü resmi tatil olduğu için çalışma olsa dahi, iş yeri sahipleri, çalışanlarına ekstra ücret ödemek zorundadır. .