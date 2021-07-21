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TIMETURK / BİSİKLET / Çocuklara Ücretsiz Bisiklet Eğitimi

Çocuklara Ücretsiz Bisiklet Eğitimi

Altındağ Gençlik Merkezi bisiklet antrenörü Ümit Şenci (27), dar gelirli ailelerin çocuklarına ücretsiz bisiklet eğitimi veriyor

1 Saat Önce
2021-07-21 19:18:42
Çocuklara Ücretsiz Bisiklet Eğitimi

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Şimdiye kadar 24 çocuğa ulaşan Şenci, hedefinin milli sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi. Her çocuğun hayalinde bisiklet sürmek olduğunu belirten Şenci, şöyle konuştu: "Bu eğitimi gönüllü olarak veriyorum. Desteklerinden dolayı Altındağ Gençlik Merkezi´ne teşekkür ediyorum. Topluma hayırlı evlatlar yetiştirmek ve bisiklet sporunu herkese tanıtmak istiyorum. Bisiklet eğitiminde parkur çalışması, trafikte güvenli sürüş eğitimi ve milli takım düzeyinde sporcu yetiştirecek antrenmanlar düzenliyorum. Her sabah saat 06.00´da kalkıyoruz. 3 saat antrenman yapıyoruz. Altındağ bölgesinde dar gelirli ailelerin olduğu mahallelerde bisiklet hayali kuran onlarca çocuk var. Çocuklarımızın birçoğu çok yetenekli. Birkaç yıl içinde yetenekli çocuklarımızı görebileceğiz." (DHA)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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