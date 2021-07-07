Bisikletliler Yanan Orman Alanlarını Turladı

Denizli'de yanan ormanlık alanlarla ilgili farkındalık oluşturmak için Pamukkale Bisiklet Derneği üyesi bisikletseverler ormanları gezdi. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları çıkabilecek orman yangınlarına karşı bilgilendirdi.

Göveçlik Mahallesinde geçtiğimiz günlerde çıkan yangınlar sonucu farkındalık yaratmak için yanan ormanlık alanlarda pedallayan Pamukkale Bisiklet Derneği bisikletçileri, yöre halkını bilinçlendirme ve duyarlılık oluşturmaları adına doğa turu düzenledi. Yangında harap olmuş alanları gezerek, Denizli Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Mehmet Ali İncel'den dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgileri aldılar.



İncel, “son zamanlarda hava sıcaklıkları çok yüksek. Bu nedenle yangının nereden çıkacağı belli olmuyor. Kesinlikle ateş yakılmamalıdır. Küçücük bir kıvılcım büyük yangınlara sebep olabilir. Özellikle rüzgarlı havalarda tarla ve bahçelerde ateş ile temizlik yapılması çok tehlike” ifadelerini kullandı.



Yanan ormanlık alanların insan eliyle yakılıp yakılmadığı sorusuna karşılık İncel; “Kamuoyunda bahsi geçen ormanlar yakılıp, yerine villa yapılacağı söylemleri asılsızdır. Yanan orman alanları anayasanın169. maddesi ile teminat altındadır. Yanan alanlar sonbahar ve ya ağaçlandırma mevsiminde tekrardan ağaçlandırılmaktadır” diye konuştu.











Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.