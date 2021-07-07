DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İhlalli geçiş bildirim formu nedir? İhlalli geçiş bildirim formu nasıl doldurulur?
Kiralık Villa
ANALİZ: BAE Suudi Arabistan'ın kırmızı çizgisine meydan okuyor
Karavan ile 15 ülke, Türkiye'de ise 77 şehri gezdi
Erciyes Tokyo Olimpiyatları’na Katılacak Bisikletçilerin İçin Son Durak
Satılan her 2 araçtan biri ithal
Alman ZDF: Türkiye’nin Otomobili Volkswagen’e rakip mi?
Liseye Giriş Sınavı'nda Derece Alan Öğrencilere Bisiklet Hediyesi
Tayyib Besi Çiftliği'nde hijyenik kurban
Bisikletliler Yanan Orman Alanlarını Turladı
Tosuncuk tutuklandı mı? Tosuncuk Mehmet Aydın cezaevine girdi mi?
Haiti Devlet Başkanı Moise suikast sonucu öldürüldü!
Orman yangınına tek başına müdahale etti, 'teşekkür' aldı
Jovenel Moise kimdir? Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise neden öldü?
ANALİZ: Fransa'da Macron’un siyasi iflası

Bisikletliler Yanan Orman Alanlarını Turladı

Denizli'de yanan ormanlık alanlarla ilgili farkındalık oluşturmak için Pamukkale Bisiklet Derneği üyesi bisikletseverler ormanları gezdi. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları çıkabilecek orman yangınlarına karşı bilgilendirdi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
07.07.2021 13:34:37
Bisikletliler Yanan Orman Alanlarını Turladı

Göveçlik Mahallesinde geçtiğimiz günlerde çıkan yangınlar sonucu farkındalık yaratmak için yanan ormanlık alanlarda pedallayan Pamukkale Bisiklet Derneği bisikletçileri, yöre halkını bilinçlendirme ve duyarlılık oluşturmaları adına doğa turu düzenledi. Yangında harap olmuş alanları gezerek, Denizli Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Mehmet Ali İncel'den dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgileri aldılar.

İncel, “son zamanlarda hava sıcaklıkları çok yüksek. Bu nedenle yangının nereden çıkacağı belli olmuyor. Kesinlikle ateş yakılmamalıdır. Küçücük bir kıvılcım büyük yangınlara sebep olabilir. Özellikle rüzgarlı havalarda tarla ve bahçelerde ateş ile temizlik yapılması çok tehlike” ifadelerini kullandı.

Yanan ormanlık alanların insan eliyle yakılıp yakılmadığı sorusuna karşılık İncel; “Kamuoyunda bahsi geçen ormanlar yakılıp, yerine villa yapılacağı söylemleri asılsızdır. Yanan orman alanları anayasanın169. maddesi ile teminat altındadır. Yanan alanlar sonbahar ve ya ağaçlandırma mevsiminde tekrardan ağaçlandırılmaktadır” diye konuştu.




Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH