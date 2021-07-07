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Tosuncuk tutuklandı mı? Tosuncuk Mehmet Aydın cezaevine girdi mi?
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Tosuncuk tutuklandı mı? Tosuncuk Mehmet Aydın cezaevine girdi mi?

Tosuncuk tutuklandı mı? Tosuncuk Mehmet Aydın cezaevine girdi mi? Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçmıştı. Tosuncuk Brezilya'da teslim olarak Türkiye'ye getirilmişti. Tosuncuk Mehmet Aydın 26 saat süren sorgunun ardından adliyeye sevk edildi? Çiftlik Bank mağdurları da tosuncuk tutuklandı mı sorusunu sormaya başladı. Peki Tosuncuk Mehmet Aydın cezaevine girdi mi? Tosuncuk'un mahkemesi ne zaman? Tosuncuk Mehmet Aydın Çiftlik Bank mağdurlarına para iadesi yapacak mı?

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Google News - Timeturk
07.07.2021 13:23:53
Tosuncuk tutuklandı mı? Tosuncuk Mehmet Aydın cezaevine girdi mi?

Tosuncuk tutuklandı mı? Tosuncuk Mehmet Aydın cezaevine girdi mi? Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçmıştı. Tosuncuk Brezilya'da teslim olarak Türkiye'ye getirilmişti. Tosuncuk Mehmet Aydın 26 saat süren sorgunun ardından adliyeye sevk edildi? Çiftlik Bank mağdurları da tosuncuk tutuklandı mı sorusunu sormaya başladı. Peki Tosuncuk Mehmet Aydın cezaevine girdi mi? Tosuncuk'un mahkemesi ne zaman? Tosuncuk Mehmet Aydın Çiftlik Bank mağdurlarına para iadesi yapacak mı?

Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk Mehmet Aydın'ın geçtiğimi günlerde teslim olarak 3 Temmuz'da getriildiği Türkiye'de İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Çiftlik Bank mağdurları Mehmet Aydın'ın yargılanmasını ve paralarının geri yatırılmasını bekliyor. Mehmet Aydın'ın 26 saat süren sorgusunun ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Peki Tosuncuk Mehmet Aydın tutuklandı mı?

Tosuncuk tutuklandı mı?

Tosuncuk Mehmet Aydın'ın, emniyetteki ifadesinde kimseye kesin kazanç vaadinde bulunmadığını söyledi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın, adliyeye sevk edildi. Aydın'ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 4 gün süren işlemleri tamamlandı. 26 saatlik sorgunun ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edildi. Tosuncuk Mehmet Aydın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mağdurların mağduriyetini gidereceğini iddia etti

Basından soruşturmayı takip ederken Çiftlik Bank mağdurlarının 64 milyon lira zarara uğradığı yönünde haberler gördüğünü ifade eden Aydın, Türkiye'de kurulu 'Çiftlik Bank' organizasyonundaki şirketlerin malvarlıklarının ise 200 milyon lira civarında olduğunu öne sürdü.

Mehmet Aydın, bu mağduriyeti karşılayacağından dolayı teslim olmaya karar verdiğini, bu kapsamda Brezilya'da teslim olduğunu anlattı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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