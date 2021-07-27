Bisiklet Eğitmeni Behiye Çakıroğlu

Bisiklet İnisiyatifi 'Hobini İşe Çevir' hareketiyle bisiklet eğitimlerine katılan Behiye, Bursa'da pedallamaya hasret kalanları bekliyor.

Behiye Çakıroğlu, 42 yaşında. Ailesi 1972'de Bulgaristan'dan Bursa'ya göç eden Behiye Bursa'da yaşıyor. İzmir'de Kimya Mühendisliği okudu ve mesleğini yapıyor. TEGV gönüllüsü olarak faaliyetlere katılıyor. Aynı zamanda bir bisiklet tutkunu; 7 yaşından beri bisikleti aktif olarak kullanıyor. Behiye, bisiklet tutkusunun genlerinden geldiğini ve 67 yaşındaki annesiyle yaptığı gezilerden çok keyif aldığından bahsetti. Bulgaristan'da bisikletin ulaşımda sıklıkla kullanılması ve aile bireylerinin bisiklete verdiği önem bisikletin hayatında yer etmesini sağladı. Bisikletsever olmasının ve bisikletin hayatına girmesinin en önemli sebeplerinden bir diğeri ise yurt dışı gezileri; 21 ülkeyi gezdi ve bir süre İtalya'da yaşadı. Yurt dışında geziler yapmayı, yeni ülkeler ve kültürler tanımayı seviyor.

Bisiklet İnisiyatifi'nin ‘Hobini İşe Çevir' hareketine Bursa'dan katılan Behiye, bisikletli yaşamın önemini ve keyfini tanıştığı insanlarla paylaşmaktan ve bunu işe dönüştürmekten mutlu olduğunu dile getirdi. Bisiklet farkındalığı oluşturmak için toplumdaki her yaştan bireyi bisiklet çatısı altında buluşturmayı ve verdiği eğitimlerle bu farkındalığı arttırabileceğini düşünüyor.

“Bisiklet eğitimlerine sosyal medya aracılığıyla ulaşanlardan biriyim. Tam zamanlı bir işte çalışmama rağmen yapabilir miyim diye düşündüm. Her şeye rağmen sevdiğim bir aktifiveyi kaliteli zaman geçirerek işe dönüştürmenin keyfini yaşamak istedim. Bir Tıp bölümü öğrencisiyle ve bir öğretmenle temel bisiklet eğitim sürecimiz oldu. Her yaştan ve meslekten danışanlar oluyor. Öğrencileriminden biri evinde atıl olarak bulundurduğu bisikleti kullanmak istediğini belirterek gelmişti. Bisiklete binmeyi teşvik etmek kullanmadıkları bisikleti hayatlarına kazandırmak beni de mutlu ediyor. Bisiklete binmeyi küçük yaşta öğrenmemiş kişilere ulaşmak ve hayallerine ortak olmanın keyfi apayrı bir duygu. Zaten mühendislik yapan biri olarak, maddi açıdan ziyade manevi anlamda doyuruculuğunun keyfini beraber yaşıyoruz. Onların duygularını paylaşmak ve heyecanlarına ortak olmaktan keyif alıyorum.” diyor.

“İlk eğitim verdiğim kişi 50 yaşında kadın bir öğrencimdi. Genelde 40 yaş ve üstündeki kadınlar cesaret edip arıyor. Öğrenme süreçlerinde ilk engel korkuları oluyor. Korkularını yenmek adına cesaretlendirmek, bilgilendirmek ve sohbet ederek bunu aşmaya çalışıyoruz. Öğrenirken kullandığımız boylarına uygun katlanır bisikletin yardımıyla korkuları kısa sürede geçiyor. İlk kez bindikleri için onlara zaman vermek gerekiyor. Aşamaları görmeden korkularını yenmek mümkün değil. Deneyimlemek ve bu süreci beraber yaşamaya izin vermek gerekiyor. Bu pratiklerde zaman her şeyden önemli oluyor. İki derste hemen öğreneyim düşüncesiyle gelenler de; zamana bırakarak keyfini çıkarıp pedallamayı başaranlar da oluyor. Bu süre tamamen kişiye bağlı olarak tamamlanıyor.” ifadelerini kullandı.

“Bursa'da ulaşım metrolar ve motorlu taşıtlar yoluyla sağlanıyor. Pandemi sebebiyle bisiklet kullamında belirgin bir artış var. Aileler çocuklarıyla hafta sonları kısa sürüşlere çıkıyor. Pandemide artış olsa da; genel anlamda 3 milyon kapasiteye sahip, kent planmasının motorlu taşıtlara yönelik düzenlendiği bir kentte bisikletle güvenli ulaşım sağlanması pek de mümkün olmuyor. Bisikletle işe girmek, A noktasından B noktasına ulaşımı bisikletle sağlamakta zorlanıyoruz. Bursa'da bisiklet kullanımını arttıracak kent planlamasındaki çalışmaları harekete geçirmek için, Bisiklet İnisiyatifi ile birlikte diğer eğitmen arkadaşlarımla beraber düzenleyeceğimiz turlara katılımcıları bekliyoruz. Bursa'nın pedallamaya elverişli bir kent olması tek dileğimiz.”

Bursa Bisiklet Eğitimleri İçin:

https://www.bisikletinisiyatifi.com/bursa-bisiklet

Daha Fazla Bilgi İçin:

https://www.bisikletinisiyatifi.com/

Haber ve Röportaj: Gökçe ÖZKONUK

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.