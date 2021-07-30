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Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde MTB Cup Yarışı
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Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde MTB Cup Yarışı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde MTB Cup heyecanı başladı

10 Dakika Önce
2021-07-30 15:56:31
Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde MTB Cup Yarışı

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Büyükşehir ev sahipliğinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde MTB Cup heyecanı başladı. Başkan Ekrem Yüce, “Bisiklet sporunun kalbi şu anda vadimizde atıyor. Nefesler yine tutuldu, dev bir organizasyonu misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm Sakaryayı heyecanımıza ortaya bekliyoruz” dedi. 15 ülkeden 150'ye yakın uluslararası sporcunun katıldığı nefes kesen mücadelenin ilk etabı bugün 15.30'a kadar sürecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yine dünyanın yakından takip ettiği bir yarışın merkezi oldu. Uluslararası Bisiklet Birliği(UCI)'nin MTB Cup dağ bisikleti yarışları Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde start aldı. Dünya seviyesinde olan yarışların ilki olan Sakarya MTB Cup (HC – XCO) turu, saat 10.00'da start aldı. Organizasyona Türkiye Bisiklet Federasyonu(TBF) Başkanı Erol Küçükbakırcı, TBF Başkan Vekili İrfan Çelik, Sakarya Büyükşehir Belediyesi bürokratları, federasyon yöneticileri ve bisiklet sporuna ilgili çok sayıda kişi katıldı.

Bisiklet Vadisi'nde büyük heyecan


Vadi içinde bulunan 4 buçuk kilometrelik parkurda başlayan yarış, nefes kesen anlara sahne oldu. Türkiye'nin dört bir yanından bisikletseverler organizasyonu takip etmek için Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ne geldi. Daha önce UCI Dağ Maratonu Dünya Şampiyonası ve Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gibi dev organizasyonların yapıldığı Bisiklet Vadisi'nde UCI MTB Cup yarışları için piste gelen 15 ülkeden 150'den fazla sporcu, podyum için kıyasıya yarışıyor.

“Tüm Sakarya'yı Bisiklet Vadisi'ne bekliyoruz”


Başkan Ekrem Yüce, Büyükşehir olarak bir dünya serisine daha ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Bisiklet sporunun kalbi şu anda vadimizde atıyor. Nefesler tutuldu, dev bir organizasyonu misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. MTB Cup'ın ilk gününde birinci etap yarışları başladı. Dünya klasmanından bir çok yıldız sporcu podyum için pedal çeviriyor. Bu heyecana bizimle birlikte ortak olan tüm bisikletseverlere teşekkür ederiz. Bugün akşam saatlerine kadar sürecek olan yarış, 1 Ağustos Pazar günü 110 kilometrelik parkurda başlayacak. Vadide hazırlıklarımızı yaptık, tüm Sakarya'yı bekliyoruz” dedi.

Büyükşehir bisiklet hediye edecek


“Bisiklet dostu şehir” sloganıyla bu alanda önemli projeler yürüten Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla gerçekleştirilen yarışın ilk etabı bugün saat 15.30'a kadar devam edecek. Zorlu mücadelede ter döken sporcular yarış bitiminde podyuma çıkarak ödüllerini alacak. Büyükşehir Belediyesi, bugün ve 1 Ağustos Pazar günü alana katılım sağlayan toplam 20 kişiye çekilişle bisiklet hediye edecek. Pazar günü dünya parkurunda yapılacak dağ bisikleti yarışı ise 09.00'da başlayacak.

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KAYNAK: sakarya.bel.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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