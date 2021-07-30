Atatürk Arboretumu giriş yasak mı? Atatürk Arboretumu ziyaretçilere açık mı? Türkiye'nin bir çok ilinden orman yangınları haberleri geliyor. Yangınlar bir çok yerleşim yerinde onlarca eve zarar verdi. Bir çok ilimizde de orman yangınlarının önüne geçilmesi için yeni tedbirler hayata geçirildi. İstanbul'da da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması ve yangın olasılığı nedeniyle ormanlara giriş çıkışlar yasaklandı. İstanbulluların sıkça ziyaret ettiği Atatürk Arboretumu'na girişlerin yasak olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Atatürk Arboretumu'na gitme planı yapanlar 0212 226 19 29 numarasını arayarak Atatürk Arboretumu girişleri ile bilgi edinebilirler.

Atatürk Arboretumu giriş yasak mı? Atatürk Arboretumu ziyaretçilere açık mı? Türkiye'nin bir çok ilinden orman yangınları haberleri geliyor. Yangınlar bir çok yerleşim yerinde onlarca eve zarar verdi. Bir çok ilimizde de orman yangınlarının önüne geçilmesi için yeni tedbirler hayata geçirildi. İstanbul'da da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması ve yangın olasılığı nedeniyle ormanlara giriş çıkışlar yasaklandı. İstanbulluların sıkça ziyaret ettiği Atatürk Arboretumu'na girişlerin yasak olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Atatürk Arboretumu'na gitme planı yapanlar 0212 226 19 29 numarasını arayarak Atatürk Arboretumu girişleri ile bilgi edinebilirler.

Atatürk Arboretumu giriş yasak mı?

İstanbul'da aşırı sıcaklar nedeniyle ve yangın rsiki nedeniyle ormanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı. Peki Atatürk Arboretumu girişleri yasak mı? Atatürk Arboretumu'na gitmeyi düşünen vatandaşlar Valiliğin kararı sonrası 0212 226 19 29 numaralı telefonu arayarak bilgi edinebilirler.

İstanbul'da ormanlara girişler yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmenin, orman çevresinde ve içinde mola vermenin ve piknik yapmanın yasaklandığını duyurdu.

Atatürk Arboretumu hakkında

Atatürk Arboretumu, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Kemerburgaz-Bahçeköy yolu üzerinde, ağaç ve odunsu bitkilerin sergilendiği geniş yeşillik alandır.

Belgrad Ormanı'nın doğal bitki örtüsü içinde kurulmuş olan arboretum, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü içerisindeki Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı bir işletme şefliğidir; mülkiyeti ve finansmanı Orman Genel Müdürlüğü'ne aittir.

1949'da Orman Fakültesi öğretim üyelerinden Hayrettin Kayacık'ın Orman Genel Müdürlüğü'ne önerisiyle Büyükdere-Bahçeköy-Kemerburgaz asfaltı kenarındaki 38 hektarlık bir alanda arboretum kurma çalışmaları başladı. Arboretumun projesini hazırlaması için Sorbon Üniversitesi Botanik Bahçesi enspektörlerinden Camille Guine İstanbul'a davet edildi. 1959-1961 arasında süren ancak süren proje çalışmaları ödenek yokluğu nedeniyle yarım kaldı ancak alt yapı ve dikim çalışmaları 1982 yılına kadar devam etti. 1982'de Atatürk'ün 100. doğum yılı kutlamaları nedeniyle Atatürk Arboretumu adını aldı ve Orman Bakanlığı İşletme Şefliği statüsü kazandı.

Atatürk Arboretumu giriş ücretleri ne kadar?

Atatürk Arboretumuna gitmek isteyen vatandaşlar giriş fiyatlarını araştırıyor. Atatürk Arboretumu girişleri hafta içi ve ahafta sonu değişiklik gösteriyor. İşte Atatürk Arboretumu giriş ücretleri:

Hafta içi

Tam 7.50 ₺

Öğrenci 2.50 ₺

Hafta sonu

Tam 20.00 ₺

Öğrenci 7.50 ₺

Film çekim Ücreti 7.500 TL + KDV

Katalog Çekim Ücreti 4.500 TL + KDV

Düğün, Nişan, Sünnet v.b. Fotoğraf Çekim Ücreti 400 TL + KDV

Atatürk Arboretumu ne zaman kaça kadar açık?

Atatürk Arboretumu pazartesi günleri kapalı, diğer günlerde saat 10:00 ile16:00 arasında açıktır.

Atatürk Arboretumu kuralları

Yere düşmüş bile olsa tohum, çiçek, yaprak v.b. şeylerin toplanması ve içeriye yiyecek-içecek ile girmek yasaktır. Ağacı, yeşili koruyalım ve

çevreyi temiz tutalım.

İçeri Alınmayacaklar Listesi:

- Su ve çocuk maması hariç her türlü yiyecek-içecek

- Evcil Hayvan

- Tripod

- Bisiklet

- Top

- Uçurtma

- Balon

- Konfeti

- Diğer açık alanlarda oynanabilen oyuncaklar

- Kostüm

- Multirotor türleri

- Drone

- Enstrüman

- Spor Aleti

- Profesyonel fotoğraf çekimine konu olabilecek her türlü aksesuar ve çekim malzemeleri (gelin tacı, sepet, balon, örtü, mat v.b.)

- Yedek Kıyafet

- Ücretli fotoğraf çekimleri dışında ziyaretçiler düğün, nişan elbiseleri ile içeriye alınmayacaktır

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.