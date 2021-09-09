5 Maddede Bisiklet İle Yokuş Çıkmak

Yeni başlayanlar için bisikletle yokuş çıkmak bazen bir kabusa dönüşebiliyor.

Yeni başlayanlar için bisikletle yokuş çıkmak bazen bir kabusa dönüşebiliyor. Özellikle uzun ve dik yokuş tırmanışları çok zorlayıcı olabilmekte. Hatta zaman zaman bisiklet sporundan soğumalarına bile neden olmaktadır. Bu nedenle yokuş tırmanışları yapacak bisiklet severlerin tırmanışa başlamadan önce bazı bisikletle yokuş çıkma teknikleri hakkında bilgi sahibi olması ve buna göre hazırlıklı olarak yola çıkması gerçekten çok önemli. Peki rahat bir tırmanış için nelere dikkat edilmeli? İşte cevapları:

1) Tırmanış öncesi beslenme

Zor bir tırmanış öncesi aşırı yemek yemek sizi tırmanışta rahtsız edebilir. Bu nedenle tırmanış öncesi mutlak hafif yiyecekler yemek gerekir Ayrıca enerji vermesi amacıyla meyve ve çeşitli şekerlemeler de yenilebilir. Ancak bu yiyeceklerin de da aşırı tüketilmemesine dikkat edilmelidir. Tırmanışa başlamadan önce yeterince su içilmeli, bol suya ihtiyacın olacağı unutulmamalıdır. Özellikle yaz aylarında su ihtiyacınız çok daha fazla olacaktır. Bu nedenle su konusunda tedarikli olunmalıdır.

2) Motivasyon

İyi bir tırmanışın olmazsa olmaz bir diğer unsuru zihinsel olarak kendinizi bu tırmanışa hazırlamaktır. Zihinsel bir hazırlık için mutlaka tırmanış öncesi rota ile bilgi sahibi olunmalı, turun zorlukları ve size katkıları kabul edilerek ve bilinerek yola çıkılmalıdır. Yola çıktıktan sonra ise sürekli yokuşun dikliğine ve kalan mesafenin fazlalığına dikkat etmeniz yolu sizin in çok daha zor hale getirecektir. Ayrıca kalan mesafe ve yokuşun dikliği bahane edilerek uzun süreli molalar verilmesi vücudunuzun soğumasına neden olacaktır. Bu nedenle ani duruşlar ve uzun molalar yerine tempo düşürülerek dinlenmeye çalışmak çok daha faydalı olacaktır.

3) Yanıma Ne Almalıyım?

Bisiklet ile yapılan bir tırmanışta performansa en fazla etki eden unsur ağırlıktır. Bu nedenle hem kendi ağırlığınızın hem de bisiklet ve diğer malzemelerin ağırlığının çıkış performansını olumsuz etkileyeceği unutulmamalıdır. Zorunlu ihtiyaç duyulacak malzemelerin dışında malzeme almamaya özen gösterilmelidir. Yanınızda mutlaka bulunması gereken yedek lastik, pompa, kask, su, gerekiyorsa yiyecek ve terledikten sonra kullanacağınız az sayıdaki yedek kıyafetinizin dışında alacağınız her bir ekstra yük sizi yoracaktır. Tabi eğer katıldığınız konaklamalı bir tur ise bu listenin uzamak zorunda kalacağı bir gerçektir.

4) Bisiklet ve Bisiklet Hazırlığı

Tırmanış sürüşlerinde kullanılacak bisiklet seçimi ve bisiklet ile ilgili hazırlıklar tırmanış için diğer bir önemli unsurdur. Özellikle yol bisikletlerinin diğer bisikletlere nazaran daha hafif olduğu için avantajlı olduğunu düşünmek yanlış olacaktır. Çünkü yol bisikletlerinin dişli oranları hıza odaklanarak tasarlanmıştır. Bu nedenle tırmanışlarda yüksek dişli oranlarıyla çıkmak zorunda kalmak, tırmanışı zorlayıcı bir hale getirebilir. Ayrıca yol bisikletlerinin ince lastikli yapısı, yol tutuşunu ve bisiklet kontrolünü diğer bisikletlere kıyasla daha zor hale getirmektedir. O yüzden yol bisikleti ile tırmanış sonrası inişler de oldukça tehlikeli olabilmektedir. Bu nedenle tırmanış için bir MTB ya da City Bike bisikletin tercih edilmesi daha iyi bir seçim olacaktır.

Tırmanışta bisiklet seçimi ile birlikte dikkat edilecek diğer bir nokta lastik havasıdır. Düşük lastik hava basıncının tırmanışa olumsuz etkisinin büyük olacağı unutulmamalıdır. Bisiklet lastik havaları mutlaka kontrol edilmelidir. Eğer bisiklet maşasının kilitleme özelliği var ise tırmanma öncesinde kilitlenmesi gerekir. Maşanın kilitlenmesi pedala uygulanan kuvvetin bir kısmının maşanın süspansiyonu için harcanmasına engel olacaktır. Bisiklet ile ilgili son olarak söylenebilecek bir önemli husus ise sele yüksekliğidir. Sele yüksekliğinin olması gerekenden az olmasının, hem tırmanış performansına hem de diz sağlığına olumsuz etkisi çok fazladır.

5) Vites Değişimi ve Sürüş

Tırmanışlarda vites değişiminin tırmanışa başlamadan önce yapılması esastır. Tırmanışa başladıktan sonra yapılacak vites değişiklikleri hem vites geçişini hem de sürüşünüzü zorlaştıracaktır. Tırmanış sırasında daha çok düşük vitesler ve performansınıza uygun yüksek kadans (pedal çevirme hızı) tercih edilerek tırmanma yapılmalıdır. Eğer tırmanma mesafesi enerjinizin yeteceği kadar kısa ise yüksek vites seçimi yapılarak ayakta tırmanış da yapılabilir. Tırmanış sırasında özellikle virajlarda, virajın iç kısmı kısa mesafeli, ancak eğimi fazladır. Virajın dış kısmında ise eğim daha az ve sürüş daha rahattır. Bu nedenle virajlarda virajın dış kısmından gitmek tercih edilmelidir.

KAYNAK: hayattirbisiklet.blogspot.com.tr

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