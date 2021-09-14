3. Uluslararası Ali Hüryılmaz Yol Bisiklet Yarışı, Büyükçekmece'de gerçekleşti

Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Bisiklet Ali Hüryılmaz İhtisas Kulübü işbirliği ile düzenlenen “3.Uluslararası Ali Hüryılmaz Yol Bisiklet Etkinliği” çok sayıda bisikletçinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Bisiklet Ali Hüryılmaz İhtisas Kulübü işbirliği ile düzenlenen “3.Uluslararası Ali Hüryılmaz Yol Bisiklet Etkinliği” çok sayıda bisikletçinin katılımıyla gerçekleştirildi. 10 kategoride 300 sporcunun yarıştığı etkinlikte, Genç Erkek-Kadın, Master Kadın-Erkek, Büyük Kadın-Erkek, Büyükler ve Gençler kategorisinde yarışan bisikletçiler kıyasıya mücadele verdi.

Organizasyona Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Federasyon İl Temsilcisi Ali Rıza Emre, Büyükçekmece Ali Hüryılmaz Bisiklet Kulübü Başkanı Hasan Terzi, Dünya Olimpiyat Birliği Başkan Yardımcısı ve Türkiye Olimpiyat Birliği Başkanı Alper Kasapoğlu, Büyükçekmece Bisiklet Kulübü Başkanı Ziya Beşparmak katıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Büyükçekmece Spor Akademisi Bisiklet Kulübü ve Ali Hüryılmaz Bisiklet İhtisas Spor Kulübü ile 3. Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı için pedal çevirdi. Bu vesileyle Türkiye bisiklet sporunun öncüsü Ali Hüryılmaz adına Başkan Akgün de yarışmacılarla beraber şeref turu attı. Ayrıca her kategoride ilk 5 girenlere plaket ve para ödülü verildi.

“Büyükçekmece'de bisikleti ulaşım vasıtası yapmak”

Büyükçemece'de ileri ki zamanlarda özel bisiklet yollarının yapılacağını açıklayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Çok fazla spor çeşitliliği var. Bunlardan bir tanesi de bisiklet. Bisiklet sporuyla ilgili 3 spor kulübümüz var. Bugün federasyonla birlikte Büyükçekmece'de 3. Uluslararası Ali Hüryılmaz Kriteryum Bisiklet Yarışları yapılıyor. Bundan sonraki hedefimiz de Büyükçekmece ilçesinde bisikleti önce ulaşım vasıtası yapmak. Daha sonra da uluslararası bisiklet yarışlarının sahnelendiği bir ilçe olarak dünyaya duyurmak istiyoruz. Büyükçekmece gölünün etrafında 32 kilometrelik bisiklet ve ayrıca da her türlü sporun yapılabileceği bir parkur yapıyoruz. Bisiklet yarışlarının uluslararası boyutta çok estetik bir alanda yapılmasında zemin hazırlıyoruz. 16 kilometre Büyükçekmece Koyu'nun etrafında olmak üzere 50 kilometre bisiklet sürüşünü çok keyifle yapacağımız parkura sahip olacağız. Büyükçekmece yollarında ileri ki zamanda özel bisiklet yollarını da görmüş olacaksınız. Bugünkü yarış bizi bu işi yapmaya daha çok teşvik ediyor” dedi.

Sonuçlar

Yarışmada genç erkeklerde Muhammed Yunus Demir, büyük erkeklerde Kaan Soylu Özkalbim, büyük kadınlarda Keziban Koyun, master 35 kategorisinde ise Yunus Özdemir birinci oldu.

Kaynak: İHA

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