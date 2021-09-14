'ABD'de TÜFE öncesinde bilinmesi gerekenler'

'Küresel arz ve nakliye sıkıntıları, buna bağlı girdi ve navlun maliyetleri de bu tezi doğrular nitelikte. Haliyle, aslında şu enflasyonist baskı noktasında Fed’in kontrol alanında olabilecek talep/tüketim mekanizmasını sınırlayacak politika hamlelerine doğru devinim sürmekte, bu tapering olgusuna yakın olduğumuzu gösteriyor.'

Fed öncesindeki yoğun ekonomik yayın haftasında bugün Ağustos ayı ABD enflasyon rakamları öne çıkacak. Farklı boyutlardan ele alınması gereken enflasyon görünümü ve beklentileri açısından tapering olgusunu sağlayan ve risk teşkil eden faktörleri veri öncesinde inceleyeceğiz.

"Beklenen %5,3 enflasyona karşılık, geçen hafta açıklanan ÜFE %8'lerin üzerine doğru bir potansiyel ve genişleyen doğal sınıra işaret etmesinden dolayı, fiyat baskılarının yakın dönemde hafiflemeyeceğini göstermekte." diyen Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, " Küresel arz ve nakliye sıkıntıları, buna bağlı girdi ve navlun maliyetleri de bu tezi doğrular nitelikte. Haliyle, aslında şu enflasyonist baskı noktasında Fed'in kontrol alanında olabilecek talep/tüketim mekanizmasını sınırlayacak politika hamlelerine doğru devinim sürmekte, bu tapering olgusuna yakın olduğumuzu gösteriyor. Piyasa tahmininden önemli ölçüde daha yüksek bir okuma, 22 Eylül FOMC toplantısında varlık satın alma programını azaltmayı düşünmeye teşvik edebilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Yavaşlama endişesi ve enflasyonist baskı

Analizde şunlara vurgu yapıldı:

"Küresel ekonomilerdeki yavaşlama endişesi ve enflasyonist baskı, şu aşamada stagflasyona doğru ilerlenip ilerlenmediği konusundaki mevcut tartışmanın ana hatlarını oluşturuyor. Merkez bankalarının politika daralmasına en önemli çentik de yavaşlama endişelerinden ileri gelmektedir. Bu nedenle, tapering yapacak Merkez bankaları (Fed, ECB, BOE vs.) mantıklı düzlemde bir dereceli azaltma stratejisi izleyeceklerdir. Çünkü bu dinamik tek değişkene bağlı değil ve şu anda simülasyonun başında olanların en ideal çizgiyi yakalamaları gerekiyor.

Bunun adı da, ekonomiyi yavaşlatmayan bir varlık azaltımı.. Mevcut QE'nin zemini ve Fed bilanço büyüklüğü hesaba katıldığında; yeterince geniş politikanın bir süre daha geçerliliğini koruyacağı anlaşılıyor. Dolayısıyla, bu uygulanması çok da zor bir zemin değil aslında. Zorlayıcı konu, enflasyonun indirgenmesindeki başarı… Buradan da, aslında Fed'in geçicilik konusunda teoride haklı olduğu ancak tüketici davranışlarının durumu bozabileceği beklentiler kısmına geçiş yapıyoruz."

Ekonomide mobilite yüksek

Erkan, analizinde şöyle devam etti: "Fiyat baskıları, ekonomik büyümedeki yavaşlamaya rağmen, önemli ölçüde azalacağına dair çok az işaret gösterdi. Bir endişe, sürekli fiyat artışının daha yüksek ücret enflasyonuna yol açacağı ve bunun da bazı merkez bankalarını Delta dalgası yavaşlamasını şiddetlendirebilecek para politikasını daraltmaya iteceğidir. Covid varyantları başta olmak üzere kısıtlayıcı etmenler, FOMC'nin tapering planlarını bir süreliğine askıya alıp alamayacağını değerlendirmede önemli olacak. Tapering olgusunun ters taraflı çekincesi bu riskten ileri gelmekte. Ancak, yüksek enflasyon ücret talebini artırdığı gibi yüksek ücret artışları da enflasyonu artırıyor. Şöyle ki; artan tüketim eğilimleri ve bozulan beklentiler “fiyatların daha fazla artacağı” inancı üzerinden talebi öne çekiyor ve kısa vadede artan talep maliyet olgusunun fiyatlara yansıması katsayısını artırıyor. Ekonomide mobilite yüksek olduğundan dolayı, talep artışı kaçınılmaz bir durum.

Şirketler de, istihdam pozisyonlarını doldurabilmek için ücret skalasını yüksek tutmak zorundalar. Bu, aynı zamanda bireylerin işsizlik yardımlarından sıyrılarak organik istihdam artışını sağlamaya yönelik eğilimleri açısından da önemli. Yoksa inorganik bol mali yardımlı sürece geri döneriz, ki ABD'de federal hükümetin bütçe öncelikleri değişmekte olduğundan dolayı bu krizden çıkış aşamasında arzu edilen bir durum değil. Özellikle, özel tüketime yönlenen ve bireysel kredilerden beslenen talep olgusunu Fed, piyasa faizlerinin artmasını sağlayarak kısabilecek bir pozisyonda. Bu da bizi politika daralmasına doğru götüren sürecin patikasını oluşturuyor"

Tapering kaçınılmaz, dengeler önemli

"Enflasyonun genişlediğini ve kalıcı hale gelebileceğini gösteren ana bulgular yoğunlukta ve gelinen nokta da aylık soğuma gösteren verilerin sadece zaman kazandıracağı yönünde" denilen analizde şu yorum yapıldı:

"Fed, muhtemelen Eylül toplantısında hemen bir tapering yapmayacak, ancak sonraki takip eden iki toplantıda bunu yapmaya yönelik açık kapı bırakacak. Yani, Powell muhtemelen açıklama bazlı ilerleyecek. İşte burada, enflasyonun geçici olduğuna veya risklerinin arttığına yönelik olarak nereye daha çok referans vereceğine bakacağız. Tapering kaçınılmaz, dengeler önemli.."!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.