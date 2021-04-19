DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Şanlıurfa'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı
Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
400 milyon çocuk yoksulluk içinde
'İstanbul' kokan satırlar
New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresinde bir sandalye kaybedecek
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
Pentagon çarketti: '1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmiyoruz'
Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi
Ünlü ressamlar 'görmeden' çizmişler
43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi
Altın hakkında bilinmeyen gerçekler
İran nükleer anlaşması görüşmeleri Viyana’da sürüyor
Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Deby: Konseyin, devletin bekasını sağlamaktan başka amacı yok
Yurt içi uçuşlarda HES kodu zorunlu mu? Yurt dışı uçuşlarda seyahat izin belgesi gerekli mi?
Kreş ve anaokulları açıldı mı? Tam kapanmada kapatılan anaokulları yeniden açıldı mı? Anaokulu ve kreşler açılacak mı?

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

BURSA

20:02

04:25
20:02
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:47

04:11
19:47
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:30

03:55
19:30
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
19:13
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:59

03:36
18:59
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

ANKARA

19:47

04:11
SAHUR
19:47
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
SAHUR
19:13
İFTAR

BioNTech’ten AB'ye 100 milyon doz koronavirüs aşısı

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısından AB'nin 100 milyon doz daha satın aldığı bildirildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
19.04.2021 13:09:21
BioNTech’ten AB'ye 100 milyon doz koronavirüs aşısı

Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 500 milyon dozun üzerine AB'ye 100 milyon doz daha aşı tedarik edileceği belirtildi.

Açıklamada, 100 milyon doz aşının 2021'de dağıtılmasının beklendiği kaydedildi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş