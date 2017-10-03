Başbakan Yıldırım’dan ‘MTV’ açıklaması

03.10.2017 13:50:45

Başbakan Binali Yıldırım, Motorlu Taşıtlar Vergisinde yapılması planlanan artışa ilişkin, “Maliye Bakanımız gerekli düzenlemeleri yapacak, bütün detayları çalışacaklar” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AKP grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Motorlu Taşıtlar Vergisinde yapılması planlanan artışın sorulması üzerine Yıldırım, “Tabii motor hacimlerine göre ve diğer özelliklerine göre Maliye Bakanımız gerekli düzenlemeleri yapacak. Bütün detayları çalışacaklar, şu günlerde olur” diye konuştu.