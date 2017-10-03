Başbakan Binali Yıldırım'dan Milli Takım yorumu

03.10.2017 17:43:56



Eskişehir'de Alp Havacılık Helikopter İş Merkezi Tesisleri'nin açılışına; Başbakan Yıldırım'ın yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı da katıldı. Salonu tamamen dolduran davetlilere yaptığı konuşmada Eskişehir'in Türkiye için önemine değinen Yıldırım, "Bugün Eskişehir'de olmamız hasabiyle biraz da Eskişehir'den bahsedelim. Eskişehir'in bizim gönlümüzde apayrı bir yeri var. Göreve geldiğimizde ilk Hızlı Treni Eskişehir'e getirdik. Bunun da bir anlamı var. Çünkü Eskişehir İstiklal Savaşı'ndan, Milli Mücadeleye kadar ülkemizi havacılıkta, raylı sistemlerde kalkınması için öne çıkaran bir şehirdir. Eskişehir'e yeni tren getirdik, Hızlı Tren getirdik. Eskişehir'e getirdiğimiz bu Hızlı Treni 24 milyon vatandaşımız kullandı. Tabi burada kalacak mı? Değil. Bilecik'e, Sakarya'ya, Kocaeli'ne, İstanbul şimdi Kütahya üzerinden Afyon'a, İzmir'e, Antalya'ya bağlayacağız. Böylece Eskişehir yollarıyla, demir yollarıyla, hem sivil hem de askeri havacılık açısından Türkiye'nin merkezi haline geliyor" dedi.



"ESKİŞEHİR'E YAPTIĞIMIZ YATIRIMLAR 20 MİLYAR LİRA"



Eskişehir' yapılan yatırımların rakamlarını açıklayan Başbakan Binali Yıldırım, "Türk Dünyası'nın da merkezi Eskişehir'dir. Değerli Nabi Hoca, Bakanlığı döneminde çok güzel çalışmalar yaptı. İnşallah Eskişehir'de Milli Takımımız bu Cuma günü İzlanda ile karşılaşacak. Geçen maçta Eskişehir muhteşemdi. Böyle olunca maçtan sonuç aldık. Bu maçta da aynı coşkuyu ve heyecanı göstereceğine hiçbir kuşkum yok. Vereceğiniz o teşvik ve heyecan inşallah millilerimize de beklediğimiz sonucu getirecek. Eskişehir eğitim, sanayi, sağlık, turizm gibi alanlarda çok önemli bir yol katetti. Özellikle makine imalat endüstirisinde Eskişehir'in payı gittikçe artıyor. Dizel lokomotif soğutucu, uçak motoru üretimi de burada gerçekleşiyor. Buzdolabı, çamaşır makinesi üretiminde de Türkiye'nin neredeyse yarı üretimi bu alanda gerçekleşiyor. 32 milyon karelik alanı Türkiye'nin en büyük organize sanayilerinden birisi burada faaliyet gösteriyor. 2002'de Eskişehir'de sadece 151 milyon ihracatımız vardı. Geçen sene ne oldu? 2 milyar olmuş. İnşallah bu tesislerle bu 2'ye 3'e katlanacak. Bizim 500 milyar dolar hedefimizin lokomotifi Eskişehir olacak. Bunda hiç şüpheniz olmasın. AK Parti hükümetleri olarak 15 yıldır Eskişehir'e yaptığımız yatırımlar 20 milyar lira, helali hoş olsun" diye konuştu.



"ÇOK KONUŞMAKTAN İSE DAHA FAZLA İŞ YAPMAYA İHTİYAÇ VAR"



Yapılan yatırımları saymayacağını fakat devam edenlerden biraz bahsedeceğini belirten Başbakan Yıldırım, "Yaptığımız yatırımları burada tek tek saymayacağım, buna zamanımız yok. Ama devam eden bazı yatırımlar var, onları kısaca söyleyeyim. Bin 81 yatalı Eskişehir Şehir Hastanesi, 600 yataklı Yunus Emre Araştırma Hastanesi seneye hizmete giriyor. Bu ne demektir? Bin 681 yataklı bir hastane külliyesini Eskişehir'e kazandırmış oluyoruz. Eskişehir OSB yakınında 625 bin metrekare alana sahip, Hasanbey Lojistik Merkezi'ni geçtiğimiz yıllarda hizmete aldık. İkinci OSB'yi yapıyoruz. Ancak OSB ile Hasanbey arasında bir demiryolu bağlantısı vardı. Bunu sanayicilerimizle ve odalarımızla konuşmuştuk. Bir anlaşmaya varmıştık. Siz anlaşmada biraz geri kaldınız. Ama artık karar verdik, onu da biz yapacağız. Tarımsal ve hayvansal ürünlerin diğer illere taşınmasında yoğun olarak kullanılan Eskişehir-Sarıcakaya-Nanlıhan yolunu da yapıyoruz. Biliyorsunuz Eskişehir, Hızlı Tren ile tanışan ilk ilimiz. Konuşulacak, söylenecek çok şey var. Ama çok konuşmaktan ise daha fazla iş yapmaya ihtiyaç var" diye konuştu.



"BUNLAR BİZİM İÇİN YETERLİ DEĞİL"



Eskişehir yerelinden çıkarak Türkiye'nin AK Parti hükümeti süresince kazanımlarını anlatan Başbakan Yıldırım, "Baştan beri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 15 yılda Türkiye'yi nerenden aldık, nereye getirdik, bunu milletimiz biliyor. Biz Türkiye'yi milli gelir olarak 3 Türkiye seviyesine çıkarttık. 2020'den itibaren hedefimiz Türkiye'nin orta gelir grubundan, üst gelir grubuna çıkmasıdır. Bunun için hedef koyduk. İnşallah 2020 geldiğinde 13 bin dolarlık kişi başına milli gelirle bunu başarmış olacağız. En son yapılan uluslararası araştırmalara göre kişi başına satın alma gücüne göre, Türkiye Avrupa'da İspanya'yı geri bıraktı, 5. oldu. Ama bunlar bizim için yeterli değil. İhracat hedeflerimiz arasında genel ülke sıralamasında, dünyanın en güçlü 10 ülke arasına girme hedefimiz var" ifadelerine yer verdi.



"BUNU BÜTÜN DÜNYA BİLMELİDİR"



Başbakan Yıldırım son olarak Suriye ile Irak sınırında yaşanan olaylara dikkat çekti. Türkiye'nin yaşananlara karşı gerekli cevabı verecek gücünün bulunduğunu sözlerine ekleyen Başbakan Yıldırım, konuşmasını şu şekilde tamamladı;



"Bizim amacımız kimseyle kavga etmek, savaşmak değil. Ama ülkemizin birlik beraberliğine, bölünmez bütünlüğüne, ulusal güvenliğimize herhangi bir tehdit olursa buna en iyi şekilde hazır olmamız gerekiyor. Bugünlerde Suriye'de ve Irak'ta güney sınırlarımızda bir takım operasyonlar yapılıyor. Bir yerde referandum, diğer tarafta PKK'nın yeğenleri PYD, YPG oralarda bir devlet kurma hedefine düşmüş. Bunlar asla ve asla, hiçbir şekilde bizim tarafımızdan hoş karşılanmaz. Orada yaşayan Kürt kardeşlerimize daha fazla gözyaşı, ızdırap, sorun çıkarır. Onların geleceklerinin karartılmasına izin vermeyiz. Bu konuda duruşumuz çok nettir. Irak'ta ve Suriye'de yeni bir devlet oluşturma çabaları kimden gelirse gelsin, Türkiye için milli bir güvenlik meselesidir. Milli güvenlik meselesinde de Türkiye, gereken her türlü adımı atma hakkını saklı tutar. Bunu bütün dünya bilmelidir. Kimseye düşmanlığımız yok, kimseye husumetimiz yok ama bizim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara karşı gereken cevabı verecek gücümüz her zaman vardır. Bunu anlamak istemeyenler Çanakkale'yi hatırlasın, İstiklal Savaşımızı hatırlasın, en son 15 Temmuz'u hatırlasın."



