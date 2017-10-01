Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası
Erkeklerde Murat Giginoğlu-Hasan Hüseyin Mermer gümüş madalyanın sahibi oldu
01.10.2017 22:28:21
Bursa'da Nilüfer Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası sona erdi.
Bursa'da Nilüfer Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası sona erdi.
Erkekler kategorisinde Türk sporculardan Murat Giginoğlu ile Hasan Hüseyin Mermer, finalde Sırbistan'dan Lazar Kolaric-Djordje Klasnic ikilisine 21-14 ve 21-19'luk setlerle 2-0 yenilerek gümüş madalya aldı.
Kadınlar kategosinde ise Aleyna Vence-Buğra Eryıldız ikilisi, üçüncülük karşılaşmasında Sırbistan'dan Milena Matic-Marija Milosevic çifti karşısında 21-13 ve 21-14 kaybederek şampiyonayı dördüncü sırada tamamladı.