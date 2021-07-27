Aziz Nesin kimdir?

Aziz Nesin 20 Aralık 1915'te Heybeliada'da dünyaya gözlerini açmıştır. Babası aslen Giresunlu olup, oradan İstanbul'a bahçıvanlık yapmak için gelmiştir. 1924 yılında Süleymaniye'de yer alan 7. İlkokulu'nda öğrenimine başlamıştır. Daha sonra lise öğrenimi için Darüşşafaka Lisesi'ne giden Aziz Nesin, burada iki yıl okuduktan sonra Kuleli Askeri Lisesi'ne geçiş yapmıştır. 20 yaşında Kuleli Askeri Lisesi'nden mezun olan Aziz Nesin, daha sonra Ankara Harp Okulu'na gitmiştir. 2 yıl sonra buradan da mezun olan Aziz Nesin, daha sonra Askeri Fen Okulu'nu tamamlamıştır. Aziz Nesin, askeri eğitimin yanı sıra Güzel Sanatlar Akademisi Süsleme Bölümü'nde de öğrenim görmüştür.

Askeri öğrenimini bitirdikten sonra asteğmen olan Aziz Nesin, 1941 yılı itibari ile orduda aktif görev almıştır. 2.Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle Trakya'da 2 yıl boyunca fiili olarak bulunmuştur. Daha sonra Erzurum Müstahkem Mevkii İstihkam Taburu Bölük Komutanlığı'nda görev almaya başlamıştır. Bu süreçte bir bomba kazasından yaralanmıştır. Daha sonra askeriyede çeşitli görevler alan Aziz Nesin, üsteğmen iken "görev ve yetkisini kötüye kullandığı” gerekçesiyle askerlikten men edilmiştir.

Aziz Nesin iki defa dünya evine girmiştir. Bunlardan ilkini Vedia Nesin ile yapan Aziz Nesin'in Oya ve Ateş adında iki kızı olmuştur. Daha sonra Meral Çelen ile ikinci evlilİğini yapan Aziz Nesin, Hüseyin Ali ve Ahmet Aziz adında iki oğulları olmuştur.

1993 yılında Sivas'ta katıldığı Pir Sultan Abdal şenliklerinde gerçekleşen Madımak Oteli olaylarında sağ kurtulmuştur. 1995 yılında ise kitap imza törenine katılmak için gittiği Çeşme'de kalp krizi geçirerek vefat etmiştir. Vasiyetinde belirttiği gibi herhangi bir tören olmadan Nesin Vakfı'nın bahçesine yeri belli olmayacak şekilde gömülmüştür.

Eserleri birçok yabancı dile de çevrilmiştir. Orhan Pamuk, Yaşar Kemal ve Nazım Hikmet'ten sonra eserleri diğer dillere en çok çevrilen yazardır.

ÖDÜLLERİ

Milliyet gazetesİ 6. Karacan Armağanı Birincilik Ödülü

Arkın Çocuk Edebiyatı İkincilik Ödülü

Altın Palmiye Ödülü

Asya-Afrika Yazarlar Birliği Ödülleri

Hitar Petar Ödülü

Gazeteciler Cemiyeti Fıkra Ödülü

Altın Kirpi Ödülü

Krokodil Ödülü

Türk Dil Kurumu Tiyatro Ödülü

TÜYAP Halkın Seçtiği Yılın Yazarı

Carl Von Ossietzky Ödülü

Dionysos Şiir Ödülü.

Tolstoy Altın Ödülü

Viyana Tiyatro Ödülü

Orhan Apaydın Demokrasi ve Barış Ödülü

Edebiyatçılar Derneği Onur Ödülü

Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü

CPJ Uluslararası Basın Özgürlük Ödülü

Hiroşima Vakfı Ödülü

HİKAYELERİ

Geriye Kalan

İt Kuyruğu

Yedek Parça

Fil Hamdi

Damda Deli Var

Koltuk, Kazan Töreni

Toros Canavarı

Deliler Boşandı

Mahallenin Kısmeti

Ölmüş Eşek

Hangi Parti Kazanacak

Havadan Sudan

Bay Düdük

Nazik Alet

Gıdıgıdı

Aferin

Kördöğüşü

Mahmut ile Nigar

Gözüne Gözlük

Ah Biz Eşekler

Yüz Liraya Bir Deli

Bir Koltuk Nasıl Devrilir

Biz Adam Olmayız

Sosyalizm Geliyor Savulun

İhtilali Nasıl Yaptık

Rıfat Bey Neden Kaşınıyor

Bülbül Yuvası Evler

Vatan Sağolsun

Yaşasın Memleket

Büyük Grev

Hayvan Deyip Geçme

70 Yaşım Merhaba

Kalpazanlık Bile Yapılamıyor

Maçinli Kız İçin Ev

Nah Kalkınırsın

ROMANLARI

Kadın Olan Erkek

Gol Kralı Sait Hopsait

Erkek Sabahat

Saçkıran

Zübük

Şimdiki Çocuklar Harika

Tatlı Betüş

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

Surname

Tek Yol

ANILARI

Bir Sürgünün Hatıraları

Böyle Gelmiş Böyle Gitmez

Poliste

Yokuşun Başı

Salkım Salkım Asılacak Adamlar

Rüyalarım Ziyan Olmasın

MASALLARI

Memleketin Birinde

Hoptirinam

Uyusana Tosunum

Aziz Dededen Masallar

FIKRALAR

Nutuk Makinası

Az Gittik Uz Gittik

Merhaba

Suçlanan ve Aklanan Yazılar

Ah Biz Ödlek Aydınlar

Korkudan Korkmak

GEZİ YAZILARI

Duyduk Duymadık Demeyin

Dünya Kazan Ben Kepçe