Avrupa Süper Ligi'nde hangi takımlar var? Avrupa ligi takımları hangileri

Futbol tarihinde görülmemiş bir kriz yaşanıyor. 12 kulübü Avrupa Süper Ligi'nin kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Peki Avrupa Süper Ligi'nde hangi takımlar var? Avrupa ligi takımları kimler? Avrupa Süper Ligi ne zaman başlıyor? Galatasaray Avrupa Süper Ligi'nde var mı? Fenerbahçe Avrupa Süper Ligi'nde var mı? Şampiyonlar Ligi bitti mi? Türkiye'den hangi takım Avrupa Süper Ligi'nde olacak?

Futbol tarihinde görülmemiş bir kriz yaşanıyor. 12 kulübü Avrupa Süper Ligi'nin kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Peki Avrupa Süper Ligi'nde hangi takımlar var? Avrupa ligi takımları kimler? Avrupa Süper Ligi ne zaman başlıyor? Galatasaray Avrupa Süper Ligi'nde var mı? Şampiyonlar Ligi bitti mi?

Avrupa futbol tarhinde görülmemiş bir krız yaşanıyor. Avrupa'nın en köklü kulüpleri kendi liglerini kurma konusunda anlaştı. UEFA kapsamı dışında olacak bu lig Avrupa'da büyük yankı oluşturdu. Peki Avrupa Süper Ligi'nde hangi takımlar var?

Avrupa Süper Ligi'nde hangi takımlar var?

Avrupa Süper Ligi'nde 12 takım yer alıyor Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, Milan, Inter ve Juventus, Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid Avrupa Süper Ligi'nde yer alıyor. Avrupa Süper Ligi'ne 3 takımın daha katılmasının beklendiği belirtildi.

Avrupa Süper Ligi başladı mı?

Açıklamada, Avrupa Süper Ligi'nin en kısa sürede başlaması planlandığu duyuruldu.

UEFA'dan kulüpler ceza gelecek

İlgili kulüplerin; ulusal, kıtasal veya uluslararası düzeydeki başka herhangi bir organizasyona katılması yasaklanacak. Oyuncularının, milli takımda oynamasına dahi izin verilmeyebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.