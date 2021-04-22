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Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz kararı

Avrupa Merkez Bankası(ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) değişikliğe gitmedi.

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22.04.2021 15:20:26
Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz kararı

ECB'den yapılan açıklamada, yönetim konseyinin, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı bildirildi.

Piyasada ECB'nin faiz oranlarında ve PEPP'in toplam büyüklüğünde bir değişlik beklenmiyordu.

Bankanın, Varlık Alım Programı çerçevesinde aylık net alımların faiz politikasının destekleyici etkisini güçlendirmek için gerektiği sürece devam ettirilmesinin beklendiğine yer verilen açıklamada, alımların bankanın faiz oranlarını artırmaya başlamadan kısa bir süre önce sona ereceği öngörüldü.

Açıklamada, 10 Aralık 2020'de 500 milyar avro artırılarak 1 trilyon 850 milyar avroya çıkarılan PEPP'te net varlık alımların en azından Mart 2022'ye kadar ya da "Kovid-19 krizinin sona erdiği" kararı verilene kadar devam edeceğinin altı tekrar çizildi.

Tahvil alımlarının başlangıçta olduğundan daha hızlı bir seviyede yapılmaya devam edileceğine yer verilen açıklamada, finansal koşullarda sıkılaşmanın önlenmesi için tahvil alımlarının esnek yapılacağı belirtildi.

ECB'nin açıklamasında, bankanın varlık alım programı kapsamındaki net alımların aylık 20 milyar avro seviyesinde devam edileceği ifade edilerek, enflasyon hedefine yönelik "enflasyonun hedeflenen seviyeye sürdürülebilir şekilde hareket etmesinin sağlanması için tüm enstrümanların uygun şekilde ayarlanmasına hazır olmaya devam ediyoruz” mesajı verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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