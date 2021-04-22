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EPDK, Sözcü ve Milli Gazete’nin haberlerini yalanladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK), elektrik şirketlerine herhangi bir yardımın söz konusu olmadığı, tüketicilerin faturalarına yansıtılacak bir maliyet iddiasının da gerçek dışı olduğu açıklandı.

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22.04.2021 15:12:03
EPDK, Sözcü ve Milli Gazete’nin haberlerini yalanladı

EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada, bazı gazetelerde yer alan 'elektriğe patron kurtarma zammı' başlıklı haberde elektrik şirketlerine milyarlarca lira yardım yapılacağı ve yardımın parasının da tüketicilerin elektrik faturalarına yansıtılıp halktan toplanacağı iddia edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Öncelikle elektrik şirketlerine herhangi bir yardım söz konusu olmadığı gibi bu yardım sebebi ile tüketicilerin faturalarına yansıtılacak bir maliyet iddiası da kesinlikle gerçek dışıdır. Kapasite mekanizması; yaklaşık 3 yıldır uygulanan, olası elektrik arz güvenliği ve şebeke kısıtlarına karşı elektriğin kesilmemesini sağlayan bir güvencedir. Görüşe çıkılan taslak düzenleme, mevcutta var olan bir düzenlemenin teknik değişikliğine ilişkindir. Bu değişiklikle, tüketicilere ilave bir bedel çıkarılması veya faturalara bir bedel yansıtılması kesinlikle söz konusu değildir" denildi.

milli gazete_1

-sozcu-gazetesi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

HACI

Vah zavallı milligazete vah, kimlerle aynı saftasın yazık çok yazık. Acınacak hale düştünüz sevinmiyorum asla sadece acıyorum

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