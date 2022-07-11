Aşırı terleme fiziksel rahatsızlıklara sebep olabilir

Vücudun ısı dengesini korumak için oluşan doğal bir durum olan terlemenin, bazı durumlarda kişinin günlük işlerini ve sosyal ilişkilerini etkileyerek yaşam kalitesini bozabildiğini belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cemal Asım Kutlu, “Aşırı terleme probleminden dolayı kişiler el sıkışmaktan kaçınabilir, bir enstrüman çalarken ya da bir yazı yazarken zorlanabilirler. Bununla birlikte kıyafetlerini sürekli değiştirme ihtiyacı hissedip, sosyal ortamlarda kendilerini rahatsız hissedebilirler. Çoğu psikolojiyi etkileyen bu şikâyetlerin yanı sıra aşırı terleme, fiziksel bazı rahatsızlıklara da sebep olabilir” dedi.