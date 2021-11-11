Artık Her Şey Mümkün! Cep Telefonu Alırken Olmazsa Olmaz Dediğimiz 8 Efsane Özellik
Artık teknoloji öyle bir noktada ki olmaz dediğimiz bir şey kalmadı resmen! Görüntü kaliteleri, hafızaları, tasarımları ve daha bir sürü özellikleriyle ağzımız açık kalıyor bazen... Biz de bu özellikleri gördükçe istiyoruz tabii ki hem de daha fazlasını! Şimdi gelin artık telefonlarımızda olmazsa olmaz olarak gördüğümüz bu özellikleri şöyle bi' inceleyelim!
1. Tabii ki uzun bir pil ömrü olan telefon herkesin hayali...
Gönül rahatlığıyla saatlerce non-stop mesajlaşmak istiyoruz neticede bazen!
Mesela Oppo realme C25s'in 6000 mAh pili size istediğiniz zaman kesintisiz bir kullanım fırsatı sunar. 1
2. Özellikle mobil oyun oynuyorsanız ve telefonda uzun saatler vakit harcıyorsanız realme C25s bunun için biçilmiş bir kaftan.
Akıcı oyun deneyimi sunan yerleşik güçlü bir Helio G85 oyun işlemcisine sahiptir. Bu segmentteki diğer telefonlarla karşılaştırıldığında realme C25s'lerin kıyaslama puanı daha yüksek.
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3. Anında parmak izi sensörü sayesinde telefonunuzu şak diye hızlıca açarsınız!
realme C25s' ler yalnızca ultra hızlı parmak iziyle kilit açmayı desteklemekle kalmaz, aynı zamanda tek bir tıklama veya bakışla kolayca açılabilen yüz tanımayı da desteklemektedir.
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4. realme C25s'in 48 MP güçlü kamerası sayesinde adeta profesyonel bir fotoğrafçı gibi harika fotoğraflar çekebilirsin.
Hatta kendi küçük kısa filmlerinizi bile çekebilirsiniz. O derece güzel bir kamerası vae yani. Üstelik kendi segmentindeki telefonların hepsinden daha başarılı.
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5. 6.5 inçlik 20:9 ekranla donatılmış realme C25s; daha geniş bir görüş alanı sağlarken, mükemmel oyun, ses ve video deneyimi sunar.
Geniş ekranın sunmuş olduğu daha geniş görüş alanının keyfini çıkarmanıza ve daha az görsel rahatsızlık yaşamanıza olanak tanırken size neredeyse tam ekrana yakın bir deneyim sunar.
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6. Ön tarafındaki 8 MP selfie kamerası neredeyse kristal netliğinde selfieler çekebilmenizi sağlar.
Kamera ayrıca yapay zeka güzelleştirme işlevini, HDR Modunu, Portre Modunu ve benzerlerini de desteklemektedir. Genel olarak size segmentteki en iyi kamera deneyimini sunar.
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7. Her realme telefon yüksek güvenlik sistemine sahiptir ve TÜV Akıllı Telefon Yüksek Güvenilirlik Sertifikasına sahiptir.
Güvenlik önemli malum, hele ki günümüz teknoloji çağında çok daha önemli!
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8. Size her türlü sosyalliği sunan bir telefon elbette vazgeçilmeniz haline gelir.
Sizi eğlendirmeyi başaran, arkadaşlarınızla farklı sosyal aktiviteleri yapmanıza olanak tanıyan bir telefon bir realme C25s sizin de hakkınız. kaynak: onedio
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