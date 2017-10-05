Arakanlılara 'vatandaşlık' oyunu

05.10.2017 09:23:53

Myanmar yönetimi, ordu ve Budist çetelerin saldırıları sonucu Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların topraklarına dönüşü için resmi kayıtlarının bulunması şartı koydu. Ancak “vatandaş” kabul edilmeyen Arakanlı Müslümanlar'ın çoğunun kaydı bulunmuyor.



Diriliş Postası'nda yer alan habere göre, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin ofisinden yapılan açıklamada, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar'ın, Nisan 1992'de Bangladeş ve Myanmar arasında yapılan anlaşmada öngörüldüğü gibi resmi kayıtların bulunması durumunda Myanmar'a geri alınacağı bildirildi.

KİMLİK KARTLARI YOK



Açıklamada bahsedilen 1992 tarihli anlaşmada, geçerli Myanmar kimlik kartı olan Arakanlı Müslümanlar'ın ülkeye geri kabul edileceği belirtiliyor, ancak Myanmar'da 1982'de çıkarılan bir yasayla vatandaşlık hakları ellerinden alınan Arakanlı Müslümanlar'ın büyük çoğunluğunun kimlik kartı bulunmuyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında, Myanmar hükümeti her ne kadar Arakanlı Müslümanlar'ı geri alacağını açıklamış olsa da gerekli şartlar yerine getirilemeyeceğinden hemen hepsinin Bangladeş'te kalması öngörülüyor.