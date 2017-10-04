Arakanlı ailelere 'kardeş aileler'

04.10.2017 17:22:21

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Hayat standardı yüksek ve orta aileler ile yoksul, mazlum ve muhtaç aileler arasında "manevi kardeşlik" köprüsü kurmayı hedefleyen Yardımeli Derneği, Kardeş Aile Projesi'ni hayata geçirdi.



Derneğin birçok ülke ve bölgede uzun süre başarıyla uyguladığı proje kapsamında Bangladeş'teki mülteci kamplarındaki ailelerin, maddi durumları bir nebze daha iyi olan 'kardeş aileleri' olacak.















BANGLADEŞ'E YARDIMELİ



Derneğin Bangladeş sorumlusu Mehmet Çitil, Cox's Bazzar bölgesinde kurulan kamplarda kardeş aile çalışmalarına başlayarak ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırmaya başladı. İlk etapta 220 aileye verilen bu yardımlar, kamplardaki tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla giderek artacak.

GIDA YARDIMLARI, SU KUYULARI, MESCİTLER

Bölgede uzun yıllardır faaliyet gösteren Dernek, Bangladeş'te yüzlerce su kuyusu ve mescit inşa etti. Bunun yanı sıra yetim öğrencilere yönelik bin kişi kapasiteli Dar'ul Hikme Külliyesi yaşanan bu insanlık kriziyle mücadelede adeta can simidi oluyor. Kriz bölgesine en yakın yerde olan külliyede bulunan ofis aracılığıyla bölgedeki insani yardım operasyonlarını yöneten Dernek, düzenli ve kontrollü yardım çalışmaları yürütüyor.



















