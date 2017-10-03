Ankara'da kalorifer kazanı patladı: 1 ölü, 2 yaralı

03.10.2017 17:55:16



Olay, saat 12.30 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Ostim Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1158. Sokak'ta bulunan ve lastik satışı yapan bir iş yerinin kalorifer kazanı bilinmeyen bir nedenden dolayı patladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi intikal etti. Sağlık ekipleri, işçilerden Yılmaz K.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan 2 işçiyi tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırdı.



Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.





