87 geminin sadece 2 tanesi Afrika'ya gitmiş

Rusya-Ukrayna çatışması nedeniyle aksayan buğday sevkiyatının yeniden başlamasıyla birlikte bugüne kadar elde edilen sonucun yoksul ülkelerin dikkate alınmadığı görüldü

Uluslararası ilişkiler uzmanı Bercan Tutar, Rusya-Ukrayna arasında Türkiye'nin arabulucuğu ile varılan tahıl koridoru anlaşmasında bugüne kadar yapılan buğday ve gıda sevkiyat politikasını değerlendirdi

Tutar'ın bugünkü yazısından önemli bir bölüm;

“87 tahıl yüklü geminin sadece 2 tanesi Afrika'ya gitmiş”

Bugün Çin ve Hindistan ile ortak askeri tatbikatlar yapan Rusya'nın 'dost ve çok önemli bir ortak' diye tanımladığı Türkiye ile ilişkileri ise her geçen gün daha da derinleşip çeşitleniyor.

Nitekim Vladivostok'ta düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nda sahneye çıkan Putin, bütün bu stratejik arka planın verdiği güvenle konuştu: "Eğer sözleşmelerimize ve çıkarlarımıza aykırı olursa petrol, doğalgaz veya kömür, hiçbir şey göndermeyiz. Batı bize şartlarını dikte edebilecek konumda değil, mantıklı düşünsünler."

Fakat işgalci ve kolonyalist ruha sahip Batı'nın rasyonel olmasını beklemek safdillik olur. Öyle ki Putin'in açıklamasına göre Avrupalı ülkeler tahıl krizinde dahi sömürüye devam ediyor. Ukrayna'dan giden 87 tahıl yüklü geminin sadece 2 tanesi Afrika'ya gitmiş. Geriye kalanı Avrupa'ya sevk edilmiş.

“Putin: Erdoğan ile istişare edeceğim”

Buna isyan eden Putin haklı olarak "Tahıl ve diğer gıdaların rotasını sınırlamayı değerlendirmek gerekiyor. Bu konuyu kesinlikle Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile istişare edeceğim" çıkışında bulundu.

Dolayısıyla emperyalist Batılı ülkelerin ne kadar bencil, çıkarcı ve yüzsüz olduğunu bir kez daha gördük. Batı'nın egemen olduğu dünya işte bu! Böyle bir sistemin adil olması mümkün mü? İşte bu yüzden bir avuç küreselcinin menfaatleri uğruna kendi halklarını bile açlığa ve soğuğa mahkûm eden ABD ile Avrupa'yı gerçekten de uzun bir kış bekliyor.

“ABD'de de halkın devlete olan güveni dibe vurmuş halde”

Daha şimdiden Avrupalı halklar Amerikan sultasına boyun eğen hükümetlerini protesto ediyor. ABD'de de halkın devlete olan güveni dibe vurmuş halde.

Önümüzdeki süreçte Atlantik'in her iki yakasında da dalga dalga yayılan gösteriler enerji krizini siyasi rejim krizine dönüştürecek ve birçok ülkede emperyal sistemi temellerinden sarsacaktır. Bu bağlamda Ukrayna sorunu Atlantik'teki statükonun çöküşünü daha da hızlandıracaktır. Savaşın uzaması demek, enerji ve tedarik krizleriyle hayat pahalılığının daha da ağırlaşması anlamına geliyor. İşte Erdoğan ve Putin'in kritik uyarıları da bu kaçınılmaz gerçeğe işaret ediyor. Haliyle yeni dünyanın siyasi kurucu lideri konumundaki bu iki ismin her dediğini can kulağıyla dinlemek lazım.

Fakat burnundan kıl aldırmayan Batı dünyası ve yerli mutantları bu iki lideri hâlâ yanlış okumaya devam ediyor.