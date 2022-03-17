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Ali Babacan'dan göçmen açıklaması: Sizi Kimse Gönderemez

Ankara’nın Sincan ilçesinde buluşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ana dilde eğitimden Suriyelilerin geri gönderilmesine kadar tepki çeken açıklamalarda bulundu.

2022-03-17 16:39:36
Babacan, “Biz ana dilini temel bir hak olarak görüyoruz. Ana dilinin öğrenilmesi, geliştirilmesi temel bir hak. Çerkez vatandaşlarımız mesela çok endişeli, bizim dilimiz yok oluyor diyorlar. Biz de bilmiyoruz, çocuklarımız zaten hiç öğrenemiyor ama bu yaşamalı diyorlar. Bunlar en doğal hakkı. Siz bunu oylatamazsınız. Elinden de alamazsınız. Sadece tanırsınız o hakkı” diye konuştu.

“Suriyelileri Geri Gönderemezsiniz”

Türkiye'de sayıları bile bilinmeyen kayıtsız birçok kaçak göçmen bulunduğunu belirten Babacan, “Taliban rejimi hakim olunca, gelenlerin hepsi genç hepsi erkek, askeri üniformalarla insanlar, 10 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Sınır güvenliğinin sağlanamadığı bir ülke düşünülemez” dedi.

“Göçmen Karşıtlığı Büyüyor”

Türkiye'nin bir göç politikası olmadığını belirten Babacan, isim vermeden Zafer Partisi'ni de eleştirdi. “İşin insani boyutu var bunu hiç unutmamak lazım. Çünkü vatandaşlarımız arasında göçmen karşıtlığı büyüyor. Bir parti çıkıp sadece ve sadece dese ki ‘Ben geleceğim ve ilk gün yapacağım iş Suriyelileri def etmek. Hepsini evlerine göndermek. Otobüslere doldurup sınır ötesine bırakmak' dese baya bir oy alabilir şu anda. Peki yapabilir mi? Yapamaz. Uluslararası hukuk buna izin vermez, yaptığınız hukuk dışı olur.

Gönderemezsiniz, Yapamazsınız

Kovalım diyenlere ben diyorum, hayal edin. Suriyelilerin çok yaşadığı bir semte 40 tane otobüsü gönderin. Çok değil bin 500 kişiyi evlerinden asker polis zoruyla çıkarın. Kadın çoluk çocuk kucağında bebek, zorla yapacaksınız, kendileri binmezler otobüse yani. Otobüslere doldurun, gidin sınırın ötesine bırakın. Ama bunu da kameraların önünde yapın. Yapabiliriz diyorsanız, yaparız deyin. Bu olmaz yapamayız diyorsanız, hiç boşuna konuşmayın. Var Türkiye'de öyle partiler. Yapamazsınız. Kimseyi kandırmayın” ifadelerini kullandı.
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