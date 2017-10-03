SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKADÜNYAGÜNCELEKONOMİYAŞAMSPORÇEVİRİSAĞLIK5 SORUKÜLTÜREMLAKFOTOVİDEO

Akar: İran ile işbirliği istikrar sağlayacak

İran'da temaslarda bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 'İran ile yapılacak işbirliği bölgede istikrara katkı sağlayacak' dedi.

Akar: İran ile işbirliği istikrar sağlayacak
04.10.2017 00:06:58

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İran'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında İran Savunma Bakanı Emir Hatemi ile bir araya geldi.

İran resmi ajansı İRNA'nın Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Dairesine dayandırdığı haberine göre, Orgeneral Akar, Tahran temasları çerçevesinde İran Savunma Bakanı Hatemi ile görüştü.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP"

Görüşmede Bakan Hatemi, İran ve Türkiye'nin tarihi, dini ve kültürel birlikteliğe sahip iki millet olduğuna işaret ederek, "Türkiye, savunma ve güvenlik açısından İran'ın dış politikasında önemli bir yere sahiptir." dedi.

Batılı güçlerin, IŞİD'den sonra bölgede yeni senaryolar üzerinde çalıştıklarını söyleyen Hatemi, "Ancak, İran ve Türkiye, bölgenin iki önemli ve etkin ülkesi olarak bu yeni senaryoların gerçekleşmesine izin vermeyeceklerdir." ifadesini kullandı.

"ÜÇLÜ BİRLİKTELİK ETKİLİ ROL OYNAYACAK"

Hatemi, İran'ın, tüm ülkelerin toprak bütünlüğünü korumaya dayalı bir siyaset izlediğini belirterek, "İran, Türkiye ve Irak'ın birlikteliği, bölgenin emniyet ve istikrarının yanı sıra, ayrılıkçı girişimlere karşı etkili bir rol oynayacaktır." diye konuştu.

Suriye krizinin çözümüne yönelik katkılarından dolayı da Türkiye'ye teşekkür eden Hatemi, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin genişlemesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"İŞBİRLİĞİ, İSTİKRARA KATKI SAĞLAYACAK"

Genel Kurmay Başkanı Akar da Türkiye - İran arasındaki ilişkilerin, İran Genel Kurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin ziyaretiyle yeni bir döneme girdiğini belirterek, iki ülke arasındaki iş birliğinin, bölgenin ve dünyanın güvenlik ve istikrarına katkı sağlayacağını ifade etti.

Türkiye'nin, "Irak ve Suriye'nin" toprak bütünlüğünü desteklediğini vurgulayan Akar, ülkelerin coğrafi sınırlarında herhangi bir değişikliğin Türkiye tarafından tanınmayacağını dile getirdi.

Orgeneral Akar, Türkiye, İran ve Irak'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) gayrimeşru referanduma karşı gösterdikleri ortak tepkiye işaret ederken, bölgedeki şartların değişmemesi durumunda, IKBY'nin siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını sözlerine ekledi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, İran'daki temasları çerçevesinde, İran Genel Kurmay Başkanı Bakıri, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmüştü.


    YORUM YAZ
Konca'nın milletvekilliği düşürüldü
Konca'nın milletvekilliği düşürüldü
HDP'li Besime Konca'nın 'terör propagandası yaptığı' gerekçesiyle, TBMM Genel Kurulu tarafından milletvekilliği düşürüldü.
03.10.2017 22:04:09
Sabri Sarıoğlu: Milli Takımı bekliyordum
Sabri Sarıoğlu: Milli Takımı bekliyordum
Milli futbolcu Sabri Sarıoğlu, uzun bir aradan sonra milli takıma davet edildiği için gururlu ve mutlu olduğunu dile getirerek, 'Her Türk futbolcu milli takımı bekler. Ben de bekliyordum. Uzun zamandır bekliyordum, kısmet bu zamanaymış. Teklifi alınca çok mutlu oldum, gururla buraya geldim' dedi.
03.10.2017 19:59:10
Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn'deki terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn'deki terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleşen terör saldırısını kınadıklarını açıkladı.
03.10.2017 19:14:19
56 yaşındaki çiftçi kestiği ağacın altında can verdi
56 yaşındaki çiftçi kestiği ağacın altında can verdi
Denizli'nin Çameli ilçesinde, kestiği çam ağacının altında kalan 56 yaşındaki çiftçi Yüksel Yıldırım hayatını kaybetti.
03.10.2017 19:12:59
Kocaeli'de doğalgaz patlamasında can pazarı yaşandı
Kocaeli'de doğalgaz patlamasında can pazarı yaşandı
Kocaeli'de bir evde doğalgaz kaçağının fark edilmemesi üzerine patlama meydana geldi. Evde bulunan biri çocuk 3 kişi yaralanırken, binada yaşayan 14 kişi de dumandan etkilendi.
03.10.2017 19:12:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Talabani ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Talabani ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani'nin ailesine taziye dileğinde bulundu.
03.10.2017 19:12:00
Amerika o ülkenin diplomatlarını sınır dışı edecek
Amerika o ülkenin diplomatlarını sınır dışı edecek
ABD, Havana'daki Amerikalı diplomatlara yönelik şüpheli saldırılar nedeniyle Kübalı 15 diplomatı sınır dışı edecek.
03.10.2017 19:11:37
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Göğüs dekoltesiyle sunulan haberleri erkekler hatırlamıyor'
'Göğüs dekoltesiyle sunulan haberleri erkekler hatırlamıyor'
Vergi zammı S-400 için
Vergi zammı S-400 için
Beyoğlu'nda kafeye silahlı saldırı
Beyoğlu'nda kafeye silahlı saldırı
Ahmet Hakan’a 'İhsan Şenocak' tepkisi: “Bin Türlü Şerefsizlik…”
Ahmet Hakan’a 'İhsan Şenocak' tepkisi: “Bin Türlü Şerefsizlik…”
İhsan Şenocak'tan Ahmet Hakan'a: Sebbiye memuru
İhsan Şenocak'tan Ahmet Hakan'a: Sebbiye memuru
O Rahibin telefonunda FETÖ’cü subay listesi
O Rahibin telefonunda FETÖ’cü subay listesi
Barzani'den TSK'nın askeri tatbikatına açıklama
Barzani'den TSK'nın askeri tatbikatına açıklama
İbadi: Referandum sonuçlarını tanımayacağız
İbadi: Referandum sonuçlarını tanımayacağız
'Kürtlükten istifa ediyorum...'
'Kürtlükten istifa ediyorum...'
'Türkiye harekât başlatırsa İsrail müdahil olur...'
'Türkiye harekât başlatırsa İsrail müdahil olur...'
Şam'dan IKBY açıklaması
Şam'dan IKBY açıklaması
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru heyecanı!
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru heyecanı!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Kürtlükten istifa ediyorum...'
'Kürtlükten istifa ediyorum...'
Vergi zammı S-400 için
Vergi zammı S-400 için
Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
Araştırma Üniversiteleri nelerdir? Hangi Üniversiteler Araştırma Üniversitesi olacak?
Araştırma Üniversiteleri nelerdir? Hangi Üniversiteler Araştırma Üniversitesi olacak?
Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü
İçki içenleri uyaran esnaf, kurşun yağmuruna tutuldu!
İçki içenleri uyaran esnaf, kurşun yağmuruna tutuldu!
ABD'de konsere silahlı saldırı
ABD'de konsere silahlı saldırı
Prof. Dr. Hilmi Bayraktar: Sınır bozulursa Türkiye'nin müdahale hakkı doğar
Prof. Dr. Hilmi Bayraktar: Sınır bozulursa Türkiye'nin müdahale hakkı doğar
Diyarbakır'da 'teröre lanet' yürüyüşü
Diyarbakır'da 'teröre lanet' yürüyüşü
Katalonya referandumu sonrası Avrupa'da aynı korku: Parçalanma başladı mı?
Katalonya referandumu sonrası Avrupa'da aynı korku: Parçalanma başladı mı?
TİMETÜRK BİYOGRAFİ
Necati Yılmaz
Necati Yılmaz
Deniz Depboylu
Deniz Depboylu
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Şerafettin Turpcu
Şerafettin Turpcu
Bihlun Tamaylıgil
Bihlun Tamaylıgil

Timeturk.com

Sayfamızı Facebook'tan takip edin.


TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM SPOR ÇEVİRİ SAĞLIK 5 SORU KÜLTÜR EMLAK EĞİTİM TEKNOLOJİ RÖPORTAJ MEDYA TARİH ANALİZ YEMEK TARİFLERİ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları