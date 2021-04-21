ABD’de Sayıştayı’ndan kritik rapor: ABD ordusu, Rusya ordusuna karşı savunmasız

ABD Sayıştayı, ABD ordusunun Rusya ordusu karşısında savunmasız olduğunu belirtti.

ABD Sayıştayı, ABD askerlerinin 2017-2019 dönemindeki silahlı faaliyetlere hazırlık durumuna ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı bir rapor hazırladı.

ABD'li askerlerin 20 yıl içinde birkaç bölgesel çatışmaya katılması nedeniyle ABD ordusunun Rusya ordusu karşısında savunmasız olduğunu belirten Sayıştay, potansiyel rakiplerin güçlenmesi nedeniyle artık ABD'nin mutlak askeri üstünlüğünden söz edilemeyeceğini vurguladı.

"2018 Ulusal Savunma Stratejisi'nde, potansiyel rakiplerin özellikle de Rusya ve Çin'in potansiyellerini geliştirip güçlendikleri için ABD'nin her askeri boyuttaki hakimiyetinin artık garanti olmadığına dikkat çekiliyor" denen raporda, ABD ordusunun denizde zayıfladığı, karadaysa güçlendiği kaydedildi.

Sayıştay uzmanları, teknik bakım imkanlarının kısıtlı olmasını gemi ve denizaltı filosunun savaşa hazırlık durumunun yeniden sağlanması önündeki en büyük engel olarak niteledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.