5 bin yıllık şehir; Kemaliye
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Erzincan'ın Kemaliye ilçesi, birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve milattan önce 3 binli yıllara dayanan tarihi ile kültürel zenginliğinin yanı sıra doğal güzelliğiyle de UNESCO'nun kalıcı listesine girmek istiyor. Tarihi ipek yolu güzergahında yer alan, birçok medeniyete ev sahipliği yapan, mimarisiyle Anadolu'nun kültürel yapısını yansıtan Kemaliye ilçesi, bazıları ahşap olan pek çok tarihi yapının günümüze geldiği kadim yerleşim yerleri arasında bulunuyor. ( Kemal Özdemir - Anadolu Ajansı )