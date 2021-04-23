23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu. Cuma gününe denk gelmesi ile camilerin cuma namazı için açık olup olmadığı merak konusu oldu. 23 Nisan'da cuma namazı kılınacak mı? Sokağa çıkma yasağı cuma namazı için geçerli mi? 23 Nisan 2021'de cuma namazı kılmak serbest mi? İçişleri Bakanlığı yayınladığı sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi ile cumaya gitmek isteyen vatandaşların kafalarındaki soru işaretlerini giderdi. İşte Camiler 23 Nisan'da açık mı sorusunun yanıtı...

23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağında cuma namazı kılmak serbest mi sorusu binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı 23 Nisan'da cuma namazı kılınacak mı? 23 Nisan Cuma namazı kılmak serbest mi? Camiler 23 Nisan'da açık mı? sorularına yayınladığı genelge ile yanıt verdi.

23 Nisan'da cuma namazı kılınacak mı?

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı uygulanan cuma günleri için cuma namazıyla ilgili vatandaşların akıllarındaki soru işaretlerini gidedi. Vatandaşlarım "23 Nisan'da cuma namazı kılınacak mı? 23 Nisan Cuma namazı kılmak serbest mi?" sorusuna şöyle yanıt verildi: Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının Cuma günlerine denk gelmesi halinde vatandaşlarımızın araç kullanmaksızın kendilerine en yakın camiye Cuma namazı için gidip gelebilecekleri belirtilmişti.

23 Nisan Cuma namazı kılmak serbest mi?

Bu çerçevede 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp, 23 Nisan Cuma, 24 Nisan Cumartesi, 24 Nisan Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 25 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde uygulanacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kalan 23 Nisan 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir.

Camiler 23 Nisan'da açık mı?

Camiler 23 Nisan'da açık olacak. 23 Nisan 2021 Cuma günü vatandaşlar camilerde sosyal mesafe kuralı ve maske kuralına uyarak cuma namazlarını kılabilecek.

Cuma namazı kaç rekat?

Cuma namazı kılmak isteyen bazı vatandaşlar cuma namazı kaç rekat ve cuma namazı nasıl kılınır gibi soruları soruyor. İşte cuma namazı kaç rekat sorusunun yanıtı; Cuma namazı dört rekat sünnet, iki rekat farz, dört rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekattır. Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

3 Büyük şehirde cuma namazı saatleri

Cuma cuma namazı vakti: 13.07

Ankara cuma namazı vaktı: 12.52

İzmir cuma namazı vakti: 13.15