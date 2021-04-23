23 Nisan 2021 Cumhurbaşkanı koltuğuna kim oturdu? 23 Nisan'da çocuk cumhurbaşkanı kim oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl değişik etkinliklerle ve şenlik havasında kutlanırdı. Covid-19 salgını nedeniyle bu sene 23 Nisan evlerde kutlanıyor. Her sene uygulanan liderlerin koltuklarını çocuklara vermesi uygulaması ise korona tedbirleri kapsamında uygulanamıyor.

23 Nisan 2021 Cumhurbaşkanı koltuğuna kim oturdu? 23 Nisan'da çocuk cumhurbaşkanı kim oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl değişik etkinliklerle ve şenlik havasında kutlanırdı. Covid-19 salgını nedeniyle bu sene 23 Nisan evlerde kutlanıyor. Her sene uygulanan liderlerin koltuklarını çocuklara vermesi uygulaması ise korona tedbirleri kapsamında uygulanamıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın vazgeçilmez uygulaması bu yıl da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanmadı. 23 Nisan'da bürokratlar, siyasiler ve iş adamları bir süreliğine de olsa koltuklarını çocuklara devreder ve yönetimi çocuklara bırakırlardı. Cumhurbaşkanlığı koltuğuna da her sene bir çocuk oturur dünya ve Türkiye hakkında görüşleri alınırdı. Ancak bu sene de bu uygulama hayata geçirilemedi.

23 NİSAN KORONA TEDBİRLERİ KAPSAMINDA EVLERDE KUTLANDI

Evlerinin camlarını akşamdan süsleyen çocuklar geçen yıl olduğu gibi bu sene de salgın tedbirleri nedeniyle bayram coşkusunu evlerinde yaşadı. Öğrenciler, okullarında çevrim içi düzenlenen programlara katılarak sınıf arkadaşlarıyla sevinçlerini paylaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.