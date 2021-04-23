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Kripto paralarda sert düşüş: Bitcoin 50 bin doların altında

Kripto para piyasalarında sert düşüş devam ediyor. Bitcoin 50 bin doların altına gerilerken, Etherium'da değer kaybı yüzde 12'ye yaklaştı.

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23.04.2021 11:09:54
Kripto paralarda sert düşüş: Bitcoin 50 bin doların altında

Kripto para Bitcoin'de geçen hafta başlayan düşüş dalgasına bugün bir yenisi daha eklendi. Geçen hafta 64 bin dolardan 54 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin, bugün de yüzde 10'un üzerinde düşüşle 49.300 dolar civarında işlem görüyor

Dünya gazetesinin aktardığına göre Ethereum'da da değer kaybı yüzde 12'ye yaklaştı ve 2.200 doların altına geriledi.

Analistlerin 'piyasa düzeltmesi' olarak tanımladığı düşüşler ile kripto para piyasalarının toplam hacmi 2 trilyon doların altına geriledi. Bitcoin'in piyasa hacmi ise 1 trilyon doların aşağısına indi.

Düşüşte, ABD Başkanı Joe Biden'ın sermaye kazançlarına yönelik vergi planının yarattığı endişe de etkili oldu.

Öte yandan, Etherium ve diğer altcoinlerde yaşanan yükselişler dün Bitcoin'in pazar hakimiyetinin 2018'den bu yana ilk kez yüzde 50'nin altına düşmesini sağladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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