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2022 Oscar Ödülleri'nde şok eden görüntü! Will Smith sunucuyu tokatladı

Bu yıl 94. kez düzenlenen Oscar ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü alan Will Smith, gecenin sunucusu komedyen Chris Rock'a eşine yönelik sözleri nedeniyle yumruk attı.

2022-03-28 07:34:55

King Richard'daki rolüyle 'en iyi erkek oyuncu' ödülünü kazanan Will Smith, ödülünü almak için sahneye çıktığında komedyen Chris Rock'a yumruk attı.

Ünlü komedyen Rock, Will Smith'in eşinin saç kıran hastalığıyla nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapınca oldukça sinirlenen oyuncu sahneye çıkarak yumruk attı

Yayıncı kuruluş olay esnasında programın sesini kapattı.

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