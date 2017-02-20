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Yurtta hava durumu
20.02.2017 09:06:05

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Ankara ve Eskişehir çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde Çanakkale çevreleri, Edirne'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Ankara ve Eskişehir çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde Çanakkale çevreleri, Edirne'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı bölgelerimizde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında zaman zaman kuzeydoğu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri aralıklı ve hafif olmak üzere yağmurlu 11

İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

Bursa: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

Adana: Az bulutlu 18

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -4

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 12
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