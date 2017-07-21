21.07.2017 15:50:43

Yıldırım'dan Almanya açıklaması!

Binali yıldırım 'Olayları daha fazla germenin anlamı yok' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Almanya ile yaşanan kriz hakkında konuşan Yıldırım, 'Almanya bizim stratejik ortağımızdır, Olayları daha fazla germenin anlamı yok' dedi.

İşte o açıklamalar.

Almanya Türkiye ile ezeli bir stratejik ortaktır. I. Dünya Savaşı'nda yer aldık, beraber olduk. Bugün de hükümetimiz Almanya'yı Avrupa'da stratejik ortak olarak görmeye devam ediyor. Zaman zaman gerginleşme olabiliyor ama benim buradan çağrım ilişkilerin zarar görmesinin Almanya'ya da Türkiye'ye de yararı yok. Almanya'da PKK- FETÖ sempatizanlarının orada alan bulmaması konusunda gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Almanya'da 3.5 milyon vatandaşımız var onlar aramızda köprüdür. Olayları daha fazla germenin anlamı yok.

Alman menşeili şirketlere soruşturma başlatıldı deniyor, bu külliyen yalandır. Burada iş yapan yatırımcıları tedirginliğe itecek açıklamalardan uzak durulması lazım. Türkiye güvenli bir ülkedir. Hiç kimse kendine güvenmesin, terör herkesin her an kapısını çalabilir. Bunun çaresi de birlikte terörün üstüne gitmektir.