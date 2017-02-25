26.02.2017 00:19:45

Viyana'da 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' konferansı

AK Parti İstanbul Milletvekili Külünk:- 'Dünyanın en güçlü 10 ülkesinden biri olma yolunda, parlamenter sistemin çok başlılığını ortadan kaldırıp, güçlü birey, güçlü toplum, güçlü millet, güçlü lider, güçlü devlet anlayışının vücut bulabilmesini bu referandum sağlayacak'- UETD Avusturya Başkanı Karakoca:-'Türk milleti olarak bizler, yaşadığı ülkeyi vatan bilen, yediği ekmeğe ihanet etmeyen, bul

" Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Avusturya şubesi, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliğine ilişkin referandum kampanyası kapsamında,"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konferansı düzenleyerek, yurt dışındaki seçmenleri bilgilendirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, telefon bağlantısı ile konferansa katılarak, Türkiye'de yapılan 14 yıllık hizmetlerin referandumda 'evet' denilmesi için en önemli faktör olduğunu söyledi.

Külünk, istikrarlı yönetim olmasaydı, 14 yıllık zaman zarfına en az 10 koalisyon hükümetinin kurulabileceğine işaret ederek, 14 yılda elde edilen başarıların arkasında, halk nezdinde karşılığı olan güçlü parti ve güçlü liderin olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin son 71 yıllık siyasi tarihinden, Adnan Menderes,Turgut Özal ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkartıldığı taktirde geride bir şey kalmayacağını ifade eden Külünk, "Dünyanın en güçlü 10 ülkesinden biri olma yolunda, parlamenter sistemin çok başlılığını ortadan kaldırıp, güçlü birey, güçlü toplum, güçlü millet, güçlü lider, güçlü devlet anlayışının vücut bulabilmesini bu referandumun sağlayacağını" sözlerine ekledi.

UETD Avusturya Başkanı Fatih Karakoca, referandum sürecine ilişkin çalışmalarını anlatarak, Avusturya'da yaşayan bütün seçmenlere "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini" en anlaşılır şekilde anlatacaklarını ifade etti.

Karakoca, Avusturya'da Türk toplumu üzerinde artan baskılar ve sindirme politikalarının UETD başta olmak üzere, topluma katkı sağlayan birçok kurumda da hissedildiğini belirtti.

Avusturya'da ve Avrupa'da uygulanan yanlış politikaları eleştiren Karakoca, " Türk milleti olarak bizler, yaşadığı ülkeyi vatan bilen, yediği ekmeğe ihanet etmeyen, bulunduğu yere her zaman katma değer sağlayan bir milletiz. Gerek Avusturya gerek Avrupa ellerindeki bu anlamlı gücü ciddi manada olumsuz değerlendirmektedir." diye konuştu.

- Kalıcı istikrar

AK Parti Avusturya Seçim Koordinasyon Merkezi Eğitim ve Medya Başkanı Ramazan Aktaş ise, 18 maddelik anayasa değişikliğine ilişkin bilgi verdi.

Aktaş, Avusturya'da uygulanan 2 kademeli cumhurbaşkanlığı seçim sisteminin bir benzerinin yeni düzenleme ile Türkiye'de de uygulanacağını söyledi.

Yeni anayasa değişikliği ile güçlü hükümet, güçlü meclis ve daha fazla temsil edilme olanağının doğacağını belirten Aktaş, tek başına iktidarın hızlı ve etkin yönetim imkanı sunarak istikrarı kalıcı kılacağını sözlerine ekledi.









