27.01.2017 23:03:45

Türkiye, El Bab'dan neden çekiliyor?

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Türkiye'nin El Bab operasyonunu bitirme nedenini açıkladı...

El Bab operasyonunun derinlere inmeden bitirilmesi kararının nedenlerini değerlendiren İsmail Hakkı Pekin, TSK'nın güneyden ilerleyen Suriye ile bir çatışma istemediğini kaydetti. Ankara'nın, ABD ile işbirliğine hazırlanıyor olabileceğini belirten Pekin, harekatın 1 ay içinde bitebileceğini belirtti.

Sputnik'in aktardığı bilgide; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada "Cenevre süreci, Rusya ve İran'la birlikte Astana'da başlatılan süreç inşallah rejimi olumlu bir noktaya çeker ve El Bab hallolmuş olur. El Bab'da bundan sonraki süreç süratle mesafe almak suretiyle oradaki işi bitirmek, daha derinliğe gitmemek lazım" ifadelerini kullandı.

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, ilerleyen Suriye ordusuyla Türkiye ordusunun karşı karşıya kalma ihtimali, operasyon süresinin uzamasının ordunun kredibilitesine etkisi, devam eden barış görüşmeleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de güvenli bölgeler kurulması için plan hazırlanması talimatının, El Bab operasyonuyla ilgili karara etki etmiş olabileceğini belirtti. Pekin, operasyonun, Türkiye ile Suriye'nin doğrudan görüşmesini sağlayabilecek bir konu olduğunu söyledi.

‘BİR AY İÇİNDE BİTİRİLEBİLİR'

El Bab operasyonunun tamamlanması ve geri çekilmesi sürecinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulmasına yönelik plan hazırlanması için verdiği 90 günlük süre dikkate alındığında yaklaşık 1 ay içinde bitirileceği tahmininde bulunan Pekin, Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu güçleri bölgeyi korumakta yetersiz kalacağı ve Ankara'nın göndereceği sivil personelin korunabilmesi için askerlerin tamamının değil, bir kısmının çekilebileceğini söyledi. Pekin "Belki Rusya ve ABD ile de anlaşılmış olabilir, onların hava desteğiyle harekat bir an önce bitirilebilir" dedi.

‘TSK SURİYE'YLE ÇATIŞMAK İSTEMİYOR'

Operasyon tamamlandıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bölgede kalması gerektiğini savunan Pekin, El Bab'dan çekilen Türkiye'nin Menbiç'e mi döneceği konusunda belirsizlik olduğunu ifade etti. Suriye ordusunun da güneyden ilerlediğini anımsatan Pekin, TSK'nın Suriye'yle çatışmak istemediğini kaydetti:

"El Bab operasyonu tamamlandıktan sonra silahlı kuvvetlerin orada kalması gerekir. Aksi taktirde girdiğiniz yerlere tekrar girerler. Derinlere inme acaba daha aşağıya inmeme mi, El Bab'ı bitirip Menbiç'e dönmemi o konuda bir şey söylemiyor. Güneyden de El Bab'a doğru Suriyeliler geliyor. Suriye'yle çatışmak istenmiyor tabii. Bu konu Suriye ile Türkiye'nin belki doğrudan görüşmelerine neden olabilecek konulardan bir tanesi. Çünkü güneyden Suriyeliler geliyor. El Bab'da iki grup çatışacak mı çatışmayacak mı yoksa koordineli bir harekat mı yapacak? Türkiye, TSK, Suriye rejimiyle doğrudan çatışmak istemiyor.

‘SURİYE'YLE DOĞRUDAN GÖRÜŞMELER BAŞLAYABİLİR'

Türkiye'nin Suriye devlet yönetimine ilişkin tavrının değiştiğine dikkat çeken Pekin "Çok uzun zaman dillendirdiler bunu ama birden dönmediler belki. Türkiye'nin Suriye politikasının değişeceğini değerlendiriyorum ve Suriye'yle doğrudan görüşmeye de başlanabilir. En azından Esad'ın bir müddet daha kalabileceğini, Türkiye'nin Esad'ın gitmesi şartını uzun süredir zaten dile getirmediğini görüyoruz. Bütün bunlar Astana'da görüşülmüş olabilir" dedi.

Kararda İran, Rusya veya Suriye'nin etkisi olabileceğini belirten Pekin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan barış görüşmelerinin ardından ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için üçlü mekanizma kurulduğunu anımsatarak şunları söyledi:

"Büyük ihtimalle önümüzdeki dönemde o bölgede ateşkes denetimi olacak. Türkiye, Rusya ve İran bir uzmanlar grubu kuracak, bunlar gözetleyecekler. Tabii gözetleme olduğu zaman buralara özel birlikler yerleştirmeniz lazım. Belki bu da dikkate alınarak konu gündeme getirilmiş olabilir."

ABD'NİN ORTADOĞU POLİTİKASINI MISIR ÜZERİNE OTURTACAĞINA İLİŞKİN İŞARETLER

Pekin El Bab operasyonunun derinleştirilmemesi kararını etkileyen bir diğer unsurun ise ABD'nin bölgeye yönelik politikaları olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump'ın göreve gelmesinin ardından "Şu anda Ortadoğu ile ilgili bazı söylemler kulağımıza geliyor ki, bu söylemler rahatsız edicidir" sözlerini anımsayan Pekin, ABD'nin Ortadoğu politikasını ‘bölgeyi ve İran'ı dengelemek' üzere Mısır üzerine oturtacağına dair işaretler olduğuna dikkat çekti. Tüm bunların Türkiye'nin Suriye'ye yönelik tavır değişikliğine neden olabileceğini ifade eden Pekin, Trump'ın Suriye'de güvenli bölgelere ilişkin plan hazırlanması talimatını da hatırlatarak şunları söyledi:

"Tabii güvenli bölgelerle ilgili konu tehlikeli bir konu. Sadece Arapların olduğu bölgeler değil; Kürtlerin olduğu bölgeler de güvenli bölge ilan edilebilir. Kürt bölgelerini güvenli bölge içine alırlar ve buraya Türkiye'nin ya da başka bir ülkenin herhangi bir askeri müdahalede bulunması mümkün hale gelmez. Daha önce Irak'ın kuzeyinde yaptıkları gibi. Kobani, Menbiç, Afrin ve diğer bölgeleri oraya kimse müdahale etmez. Ayrıca Türkiye'nin bulunduğu bölgenin bazı yerlerini de güvenli bölge ilan edebilirler. Bu Türkiye'nin durumunu etkileyebilir. Güvenli bölgeler ilan edilmeden evvel Türkiye El Bab operasyonunu bitirmeli ve bölgeyi gerekli şekilde emniyete almalıdır. "Türkiye'nin bulunduğu bölgeler de güvenli bölge ilan edilebilir ve oradan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tekrar çıkarılması gündeme gelebilir. Onun için bir an evvel bitirilmesi gerekir."

‘ABD'LİLERLE İŞBİRLİĞİNE HAZIRLIK OLABİLİR'

El Bab operasyonu uzadıkça TSK'nın kredibilitesinin düşeceğini ifade eden Pekin, operasyonun bir an önce bitirilmesi gerektiğini dile getirdi ve hem Rusya'nın hem ABD'nin almak durumunda olduğu yeni kararların, harekatın geleceğini belirsizliğe düşürdüğünü kaydetti. Pekin, Erdoğan'ın açıklamasının ABD'lilerle işbirliğine hazırlık olabileceğini söyledi:

Bu gelişmeler çerçevesinde Türkiye'nin El Bab operasyonunu bitirmesinin en büyük önceliklerinden bir tanesi, çünkü uzadı operasyon, 160'ıncı gününe geldi herhalde. Burayı bitirip bölgenin temizlenmesi gerekiyor ve hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Rusya yeni kararlar almak durumunda. Bu kararları dikkate aldığımızda, Türkiye'nin yaptığı harekatın ne olacağı belli değil. Bundan ‘El Bab operasyonu daha derinlere gidilmemeli' sözlerinden şunu anlıyorsak; Menbiç'e gidilmeyeceğini anlıyorsak, bu Amerikalılarla bu bölgede işbirliğine hazırlık demektir.

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