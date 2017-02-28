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Trump ve İran savaşı arasında Lübnan
Trump ve İran savaşı arasında Lübnan
28.02.2017 19:10:14

Trump ve İran savaşı arasında Lübnan

Lübnanlılar, Trump ve İran arasındaki çekişmenin arasında kalmaktan endişeli.

TİMETURK I HABER MERKEZİ

Melahat KEMAL

İçeride Hizbullah'ın ağırlığı Suriye'de de İran ile ortak hareket edilmesi Lübnanlıları ABD'nin yaptırımlarına maruz kalma ihtimalinden dolayı korkutuyor.

Lübnan İran'ın bölgesel hakimiyeti için Şii milis grubu Hizbullah'ın iç siyasette hakim olmasından dolayı büyük önem arzediyor.

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın İran'ın bölgesel yayılma çalışmalarına son vermeyi hedeflemesi, Lübnanlıları bu işin bedelini kendi ülkelerinin ödemek zorunda bırakılmasından dolayı endişelendiriyor.

HİZBULLAH FAKTÖRÜ

1975-1990 yılları arasındaki Lübnan iç savaşından hasarsız bir askeri yapı olarak çıkan Hizbullah, zaman içinde Lübnan resmi ordusundan daha güçlü bir yapı haline geldi.

ABD tarafından terörist yapılanmalar arasına alınan Hizbullah, hali hazırdaki Lübnan hükümetinde de etkili bir konuma sahip.

İki buçuk yıllık siyasi boşluktan sonra 2016 yılının Ekim ayında Lübnan Cumhurbaşkanı olan Hristiyan Michel Aoun Hizbullah'ı “Ülke savunmasının ayrılmaz, önemli bir parçası” olarak tanımladı.

Obama yönetimi Lübnan'daki karmaşık güç dengesinin farkında olduğundan Hizbullah ile karşı karşıya gelmekten kaçınmıştı. Bunun yerine Lübnan'ın hükümet kurumlarını özellikle de kendi ordusunu güçlendirerek günün birinde İran destekli Şii militan grup Hizbullah'ın yerini almasını ümit etti.

Yeni başkan Trump ise gerek İran ve gerekse onun müttefiklerine karşı daha sert bir duruş belirledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun geçen haftaki ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Trump “İran ve onun vekil grupları tarafından oluşturulan tehditlerle mücadele” etmenin gerekli olduğunun altını çizdi.

Lübnan'ın Kataib partisi milletvekillerinden Samy Gemayel, Hizbullah'ın Lübnan'daki tek karar verici merci olarak davrandığını belirterek “Bu çok tehlikeli. Zira Lübnan'ın tamamı Hizbullah şemsiyesi altında gibi kabul edilirse tüm ülke yaptırımlara maruz kalacak. Korktuğumuz şey bu” dedi.

TRUMP BANKACILIK SİSTEMİNİ HEDEF ALABİLİR

Trump'ın istediği takdirde Lübnan'ı sıkıştırabileceği çok yol var. Bunlardan biri ulusal orduya ve 1.5 milyonu bulan Suriyeli mültecilere kaynak sağlayan bankacılık sistemini hedef almak.

Lübnan merkez bankası müdürü Riyad Salameh, yeni ABD yönetimi ile henüz bir iletişim kurulmadığını söyleyerek bu zamana kadar zaten ABD'nin talep ettiği tüm bankacılık düzenlemelerinin hayata geçirildiğini aktardı.

Salameh, ABD'nin talepleri dahilinde Hizbullah ve İran'ın Lübnan bankacılık sistemini istismar etmemesi için sıkı kontroller getirildiğini ifade ederek mevduatların %65'inin ABD doları olarak tutulduğunu belirtti.

Hizbullah geçtiğimiz sene merkez bankasını, örgütle bağlantısı olduğu düşünülen kişilerin hesaplarını kapattığı için sert bir biçimde eleştirmişti.

SUUDİ ARABİSTAN İLE DALGALI İLİŞKİLER

Suudi Arabistan 2016 yılında Lübnan ordusu için kullanılacak olan 3 milyon dolarlık yardımını askıya aldığını açıkladı.

Suudi Arabistan bu hareketinin sebebini Lübnan'ın giderek İran'a yakınlaşması ve onun bölgesel çıkarlarına hizmet etmesi olarak göstermişti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin, yeni cumhurbaşkanı Aoun'un başbakan olarak Sünni siyasetçi Saad Hariri'yi atamasından sonra ısınmaya başladığı ifade edildi.

 


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