16.02.2017 14:57:48

Trump'ın Suriye planı: PKK-PYD ile adım adım işgal

Pentagon, Suriye’ye konvansiyonel kara gücü göndermeyi planlıyor. Asıl soru şu an sayısı belli olmayan bu gücün hangi gruba destek olarak gönderileceği?

TİMETURK I HABER MERKEZİ

Melahat KEMAL

Pentagon'dan CNN'e yapılan açıklamaların ardından ABD'nin Suriye'ye konvansiyonel güç gönderip göndermeyeceği merak edilirken Pentagon kaynakları muhtemel birlikler hakkında bilgiler sızdırdı.

Pentagon kaynaklarına göre hali hazırda Suriye'de bulunan ABD askerlerine destek olarak 82. Hava İndirme Tümeni 2. Muharebe Tugayı'ndan 2 bin asker daha gönderilecek.

Suriye'de şu anda PKK'nın Suriye kolu PYD'nin öncülüğündeki Suriye Demoratik Güçleri'ne (SDG) eğitim ve destek veren 500 ABD askeri bulunuyor.

Pentagon tarafından Suriye'ye gönderilmesi planlanan konvansiyonel kara gücünün SDG'ye destek olarak gönderilip gönderilmeyeceği bilinmese de son bir yıl içinde yaşanan gelişmeler, bu durumun ihtimal dahilinde olduğunu gösteriyor.

AYN EL ARAB'IN GÜNEYİNDE PYD'YE DESTEK ÜSSÜ

ABD'nin 2016 yılının Ekim ayında PYD unsularına eğitim vermek amacıyla Ayn el Arab'ın 35 km güneyinde bulunan Kara Kozak köyünde bir askeri üs kurduğu haberleri basına yansıdı.

PYD kaynakları ilgili haberi doğrulayarak üssün ABD ile PYD arasında uzun zamandır devam eden karşılıklı iş birliği neticesinde kendilerine duyduğu güvenin göstergesi olarak inşa edildiğini söyledi.

Washington'un bu yeni askeri üs ile muhtemel Rakka operasyonuna hazırlık amacıyla kurduğu belirtildi.

PYD öncülüğündeki SDG unsurları ise 6 Kasım 2016 tarihinde Fırat'ın Gazabı adı ile Rakka'ya bir operasyon başlatmıştı.

“KARADAKİ GÜÇ SURİYE DEMOKRATİK GÜÇLERİDİR”

Donald Trump başkanlık görevine gelmeden önce onun PYD ve SDG'ye verilen desteği keseceği tartışmaları basında geniş yer almıştı.

Ancak bu haberler, Trump'ın başkan olmasından kısa süre sonra PYD'ye zırhlı araçlar göndermesi ve öncesinde de SDG'nin sözcüsü tarafından yapılan açıklama ile yalanlandı.

SDG sözcüsü Telal Sülo 31 Ocak 2017 tarihinde yaptığı açıklamada “Tam tersi Trump, bizimle işbirliğini arttırıp bizim denetimimizdeki alanlara kara gücü göndermiş. Trump, IŞİD'in yok edilmesi için yerelde bir kara gücünün bulunması gerektiğinin farkında ve karadaki güç de SDG'dir” demişti.

Sülo'nun açıklamalarının üzerinden henüz bir ay geçmeden ABD'nin Suriye'ye konvansiyonel kara gücü göndermeyi planladığının açıklanması, gönderilmesi planlanan gücün hangi gruba destek olarak gideceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

SURİYE'DEKİ ABD ASKERLERİ KİME YARDIM EDİYOR?

Suriye'de şu anda 300 ABD özel harekat askeri bulunuyor. Bu askerler PKK'nın Suriye kolu PYD'nin öncülüğündeki Suriye Demokratik (SDG) güçlerine eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor.

Küçük gruplar halindeki Amerikan özel harekat askerleri, SDG güçlerine patlayıcı silahların imhası ve koalisyon hava saldırılarında gerekli olan iletişim ve koordinasyon konularında eğitim veriyor.

ABD ordusunun SDG'ye yardım programı 2016 yılının başlarında 50 özel harekat ile başlamış olup asıl amaç SDG'nin savaş kapasitesini arttırarak bölgedeki güvenilirliğini tesis etmek.

Bu yolda başarı sağlanması üzerine Obama yönetimi 2016 yılının Nisan ayında 250 adet özel kuvvet ile destek gücünün arttırılması emrini vermişti.

2016 yılının Aralık ayında dönemin ABD Savunma Bakanı Ash Carter SDG güçlerine yardım etmek üzere bölgede var olan 300 ABD askerine ek olarak 200 özel harekat askerinin daha Suriye'ye gönderildiğini açıkladı.

Aralık ayında yapılan bu tahkimat ile Suriye PKK'nın Suriye kolu PYD öncülüğündeki SDG yanında Rakka operasyonunda yer alacak ABD özel harekat askerinin sayısı 500'e çıkmış oldu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder