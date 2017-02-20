21.02.2017 01:17:07

Trabzonspor Durica'nın sağlık durumu hakkinda açıklama yapti

Trabzonspor Durica'nın sağlık durumu hakkında açıklama yapti.

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Trabzonspor Durica'nın sağlık durumu hakkında açıklama yapti.Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapalan açıklamada şu ifadeler kullanıldı "Bu akşam oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Jan Durica'nın çekilen MR sonucunda sol diz dış yan bağında ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır." denildi.