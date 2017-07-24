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Toyota, rekora doğru koşuyor
24.07.2017 11:39:55

Toyota, rekora doğru koşuyor

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2016'nın tamamında yaptığı 116 bin adetlik ihracatı, 2017'nin ilk 6 ayında aşarak 128 bine yükseltti.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, bu yıl sonunda tarihinin en yüksek üretim ve ihracat hacmine ulaşmayı hedefliyor. 2017'nin ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretimi yüzde 210 artarak 145 bin 230'a yükselen şirket, 2016'nın tamamındaki 154 binlik üretim rakamına bu yılın yarısında yaklaştı.

İhraç ettiği araç sayısı ise söz konusu dönemde yüzde 350 yükselerek 127 bin 900'e çıkan şirket, böylece geçen yılın tamamındaki 116 bin adetlik ihracatını 2017'nin ilk 6 ayında aşmış oldu.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, yıl sonunda üretiminin 280 bin, ihracatının da 230 bin seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

"2 BİN KİŞİLİK EK İSTİHDAM OLUŞTURDUK"

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Hiroshi Kato, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılında ana gündem konularının fabrikalarında üretilen Türkiye'nin ilk crossover ve hibrit modeli olma özelliğine sahip Toyota C-HR olduğunu söyledi.

Yeni model için yaptıkları 450 milyon dolar yatırımla ekipman modernizasyonu, yeni ekipman alımı ve kapalı alan genişlemelerini gerçekleştirdiklerini anlatan Kato, "İlklerin modeli Toyota C-HR, çalışanlarımızın, Türkiye ve Avrupa'daki yan sanayimizin ve tüm Türkiye'nin gurur kaynağı oldu" dedi.

Kato, 2016'nın son 3 ayında seri üretimini gerçekleştirdikleri Toyota C-HR'nin rüzgarıyla 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 52 gibi büyük bir artışla toplamda 1,8 milyar dolar değerinde ihracata imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl boyunca üretim adedimiz 155 bin olarak gerçekleşirken, bu araçların 116 binini ihraç ettik. Ayrıca istihdam sayımızda da önemli artışlar oldu. İŞKUR programları aracılığıyla 2 bin kişi için ek istihdam olanağı oluşturarak 5 bin çalışana ulaştık. Toyota C-HR ile yıllık 150 bin adet olan üretim kapasitemiz 280 bin adede çıktı. Bu özellikleriyle Toyota Türkiye, Avrupa'daki Toyota fabrikaları arasında en yüksek üretim hacmine sahip fabrika unvanını kazandı."

Hiroshi Kato, 2017'nin ilk 6 ayında ise geçen yılın tamamında yaptıkları ihracatın önüne geçtiklerini vurgulayarak, ilk yarı itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 350 gibi çok yüksek bir artışla 127 bin 900 adetlik ihracata imza attıklarını bildirdi.

Kato, toplam üretimlerinin ise bu yılın ilk yarısında 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 210 artarak 145 bin 230'e ulaştığını ve geçen yılın tamamındaki üretim seviyesine yaklaştıklarını belirtti.

"TÜRKİYE'DE ÜRETİP 100 ÜLKEYE GÖNDERİYORUZ"

Toyota C-HR'nin sadece Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye için değil Global Toyota açısından da çok önemli bir kilometre taşı olduğunu bildiren Kato, şöyle devam etti:

"Çünkü Toyota C-HR, Toyota Yeni Global Platform (TNGA) baz alınarak geliştirilen Toyota'nın ikinci modeli oldu. Böylelikle Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye ise Japonya dışındaki üretim tesisleri arasında, TNGA modeli üreten ilk fabrika olarak, çok önemli bir başarıya imza attı. Kalite seviyesi anlamında, Toyota'nın deniz aşırı üretim tesisleri arasında en iyilerden biri olarak tanınan şirketimizin üretim ve mühendislik kabiliyetleriyle çok gurur duyuyoruz."

Hiroshi Kato, yüksek kaliteli araç üretmeye yönelik sürekli ve sürdürülebilir çabaları sayesinde, Toyota C-HR'yi üretmekle görevlendirilmelerinin, Global Toyota'nın şirketlerine olan güveninin bir yansıması olduğunu dile getirdi.

Kato, Toyota C-HR'nin seri üretiminin başlamasıyla birlikte, mevcut pazarları Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra ABD, Kanada gibi Kuzey Amerika ve Tayvan gibi Asya ülkelerine de ihracata başladıklarını aktardı.

Mevcut durumda ihracatın yüzde 74'ünün Avrupa, yüzde 20'sinin Kuzey Amerika, yüzde 6'sının Orta Doğu, Kuzey Afrika ve diğer ülkelere yapıldığı bilgisini veren Kato, Verso, Corolla ve Toyota C-HR modellerini yüksek kalite standartlarında üreterek, yaklaşık 100 ülkeye ihracat yoluyla gönderdiklerini kaydetti.

"YENİ PROJELER ÜSTLENMEDE İSTEKLİ OLACAĞIZ"

Hiroshi Kato, geçen yıl elde ettikleri yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracatla, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) yaptığı ihracat liderleri sıralamasında 7'inci olduklarına değindi.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi yine ülkenin dış ticaretine ihracat fazlası şeklinde katkı sağladıklarını kaydeden Kato, kümülatifte ise 25 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kato, ihracat yaptıkları ilk 10 ülkenin ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, İsrail, Polonya, Kanada ve Mısır olduğunu bildirdi.

"Artan ihracat talebine karşılık yeni yatırım gündeme gelebilir mi?" şeklindeki soruya Kato, şu yanıtı verdi:

"Halen aynı hat üzerinde Corolla, Verso ve Toyota C-HR olmak üzere 3 modelin üretimini tam kapasite çalışarak sürdürüyoruz. Otomotiv sektöründe, araçların model ömrü bilindiği üzere 4-6 yıl arasında değişiyor. Bu süreçte mevcut modellerin yenilenmesi için yatırımlar devam ediyor. Ancak, yeni projeler üstlenme konusunda her zaman olduğu gibi istekli ve gayretli olmaya devam edeceğiz."

Kato, 2017'nin üretim ve ihracat anlamında kendileri için çok önemli sonuçlara varacakları bir yıl olacağını belirterek, "Bu yıl sonunda gerçekleştirmeyi planladığımız toplam üretim hedefimiz yaklaşık 280 bin adet. Bu rakam, şirketin kuruluşundan bugüne kadarki en yüksek üretim hacmi olarak öne çıkıyor. 2016 yılına göre üretimimiz yüzde 82, yani neredeyse 2 katı artmış olacak" diye konuştu.

Ürettikleri araçların yüzde 63'ünü Toyota C-HR, yüzde 28'ini Corolla, yüzde 9'unu Verso modellerinin oluşturacağını belirten Kato, ihracatlarının ise toplam üretim kapasitelerinin yüzde 85'ine tekabül ederek 230 bin bandında gerçekleşmesini hedeflediklerini bildirdi.

 


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