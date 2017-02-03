03.02.2017 11:06:54

Tırnak batmasına telli tedavi

Ayak tırnaklarındaki batığın çeşitli nedenlerden oluşabildiğini belirten Bihter Fidangül, tırnak batmasının tırnak çekilmeden telle tedavi edilebildiğini söyledi.

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Ayak tırnaklarındaki batığın çeşitli nedenlerden oluşabildiğini belirten Bihter Fidangül, tırnak batmasının tırnak çekilmeden telle tedavi edilebildiğini söyledi.Dermaslim Estetik ve Güzellik Merkezi Kurucusu Bihter Fidangül, tırnak batmasının, genetik yatkınlık, hatalı kesme veya pedikür işlemleri, yanlış ayakkabı seçimi, travma gibi değişik nedenlerden oluşabildiğini söyledi. Tırnak batmasının genellikle baş parmaklarda görülen bir durum olduğunu dile getiren Fidangül, "Tırnak iki yanda veya tek yanda aşağıya doğru kıvrılarak deri içine doğru uzar ve deriye gömülür" dedi.Tırnak batmasında genellikle ilk yakınmanın batmadan kaynaklanan acı ve giderek tırnağın uzaması sonucu batmanın artışına bağlı ağrı olduğunu kaydeden Fidangül, "Özellikle bu noktaya yapılan temaslarda ve zorlamalarda ağrı artar. Tırnağın çevresinde enfeksiyon gelişebilir. Tırnak batması sorunu doktorumuzun tıbbi değerlendirmesinden sonra gerekli gördüğü şekilde tedavi edilir" diye konuştu."Tel uygulaması ile acısız tedavi"Fidangül, "Tırnağın yapısı ve batığın durumu uygun ise kliniğimizde ayak sağlığı uzmanları tarafından takılan plastik veya tel destekler ile tırnağın tırnak yatağında düzgün uzaması tırnak batığının düzeltilmesi mümkündür. Bu uygulamalar tamamen acısız olup yaşam tarzınıza hiçbir kısıtlama getirmez" ifadelerini kullandı.Güzellik Merkezi Kurucusu Bihter Fidangül uygulamakta oldukları tel ve bant sistemlerini şöyle sıraladı:"3TO Tel uygulaması: Batık ve roll-on tırnaklar 3TO tel sistemi ile başarı ile tedavi edilmektedir. Tırnak etrafında ki doku iltihaplanmış olduğu durumlarda da 3TO tel sistemi rahatlıkla kullanılmaktadır. 3TO sistemi 3 parçadan oluşup, uçlarındaki küçük kancalar tırnak kenarlarına yerleştirilip tırnağın orta kısmında bir halka ile birbirine bağlanır. Böylece tırnağın batan kısımları hafifçe kaldırılarak çevre doku rahatlatılır. Bu sistemle tırnağın doğal uzaması desteklenmiş olup tırnak doğru şekle getirilir. Bu tedavi 3TO eğitimini almış ayak sağlığı uzmanlarımız tarafından uygulanmaktadır.VHO Tel Uygulaması: Batık ve roll-on tırnaklar VHO tel sistemi ile başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir. VHO tel sistemi tel takma yöntemlerinin gelişmiş en son şeklidir. Uygulama tamamen acısız olup, 3 parçadan oluşur uçlarındaki küçük kancalar tırnak kenarlarına yerleştirilip tırnağın orta kısmında bir halka ile birbirine bağlanır. Böylece tırnağın batan kısımları hafifçe kaldırılarak çevre doku rahatlatılır. Bu sistemle tırnağın doğal uzaması desteklenmiş olup tırnak doğru şekle getirilir. Bu tedavi VHO eğitimini almış ayak sağlığı uzmanlarımız tarafından uygulanmaktadır."