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Tarladan patlıcan alan adam bu notu bıraktı
Antalya'nın Alanya ilçesinde bahçeden topladığı 6 patlıcanın parasını bırakan kişi yazdığı notla da helallik istedi.
Tarladan patlıcan alan adam bu notu bıraktı
Antalya'nın Alanya ilçesinde bahçeden topladığı 6 patlıcanın parasını bırakan kişi yazdığı notla da helallik istedi.
Kapkaç anı kameraya yansıdı
Aksaray’da Arap turistlerin parasını çalan kapkaççılar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde yaşlı bir turistin, kapkaççıların peşinden koşarken düştüğü görüldü.
Uyuz Gölü keşfedilmeyi bekliyor
Sivas'ın merkeze bağlı Gümüşdere köyünde bulunan, kaynağını yer altından alan, halk arasında 'Uyuz Gölü' olarak bilinen kaplıca keşfedilmeyi bekliyor.
Faciadan döndüler!
Mersin'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, yürekleri ağza getiren görüntüler ortaya çıktı.
At binmeyi öğrenen köpek şaşırttı
Teksas'ta çekilen 2 sevimli hayvanın görüntüsü sosyal medyada defalarca paylaşıldı.
Kalitesiz bina ikiye ayrıldı!
Çin'de kalitesiz malzeme kullanılarak inşa edilen bina ortadan ikiye ayrılarak yıkıldı. Binanın yıkılma anı amatör kamera tarafından böyle görüntülendi.
Dengesini kaybedip metrelerce yüksekten yere çakıldı!
Bir üniversitede Zip Line eğitimi sırasında yüksek bir apartmanın üzerinde eğitim almayı bekleyen öğrencilerden biri, dengesini kaybederek metrelerce yüksekten yere düştü. Talihsiz kız hayatını kaybetti.
Trafik magandası herkesin canını hiçe saydı
Aracı ile yoğun trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücü, kendisinin ve diğer vatandaşların canını hiçe saydı. O anlar bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Sarıyer'de otomobil denize uçtu
Sarıyer Tarabya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü otomobiliyle denize uçtu.
Viyana'da Kudüs'e destek gösterisi düzenlediler
Dün gece 2 binden fazla Filistinli Viyana'da İsrail’in Mescid-i Aksa’daki uygulamalarını protesto etmek için sokaklara çıktı.
Destek için tribünü yangın yerine çevirdiler!
Polonya Ligi ekiplerinden Lech Poznan tribünleri sezonun ilk maçında: 'Şampiyonluk mücadelesinde daima en önde' tezahüratlarıyla adeta tribünü yangın yerine çeviriyor.
LPG'li araç bomba gibi patladı!
Çin'de LPG'li bir otomobil bomba gibi patladı. Patlamanın ardından büyük bir yangın çıkarken kalitesiz tanklar yüzünden Çin'de bu tür patlamaların çok sık yaşandığı biliniyor.
Bebeğin yeteneği şaşkına çevirdi!
Babasının kayda aldığı görüntülerde bebek art arda yaptığı atışların hepsinde isabeti buluyor. Bu görüntüler sosyal medyada binlerce tıklanma aldı.
Arabanın çarptığı çocuk metrelerce savruldu!
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kameraları tarafından işte böyle görüntülendi...
Kral mezarı mağaralar dünya mirası olacak
Amasya’da, Harşena Dağı ile yamacındaki sarp kayalıklara 2 bin sene önce yapılmış kral mezarı mağaralar dünya mirası oluyor.
Esenyurt'ta korkutan yangın
Esenyurt Saadetdere Mahallesi 88. Sokak’ta bulunan bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Binanın üst katlarında mahsur kalan bir kişinin itfaiye tarafından kurtarıldığı belirtildi.
Baltayla bıyıklarını tıraş etti!
Baltayla bıyıklarını kesmeye çalışan adam ortaya ilginç görüntüler çıkardı...
Yunuslar Boğaz’da renkli görüntüler oluşturdu
Bir grup yunusun, İstanbul Boğazı'ndan geçtiği anlar renkli görüntülere sahne oldu.
İsrail askerleri önünde seccadesine oturdu ve dua etti
Kudüs'te bir haftayı aşkın süredir devam eden gerginlik gölgesinde Filistinli bir genç İsrail askerleri önünde seccadesine oturdu ve dua etti. Filistinli gencin duası sırasında etrafında toplanan kalabalıktan amin sesleri yükseldi.
Tamirhanede korkunç kaza
Bir oto servisinde araç kaldırma liftindeki otomobil, 2 çalışanın üzerine düştü. O anlar kameralara işte böyle yansıdı...
Karpuz çeşmesi nasıl yapılır?
Life Hacks & Experiments adlı bir YouTube kanalı, karpuzun ortasına bir musluk takarak çeşme yaptı.
Doğalgaz hattı patladı ortalık savaş alanına döndü
Çin'in doğusundaki Cıciang eyaletinde şiddetli bir gaz patlaması meydana geldi. Olayda 2 kişi yaşamını yitirirken, 12'si ağır olmak üzere 55 kişi yaralandı.
Akrobat metrelerce yüksekten aşağıya düştü
Çin'in Changzhou kentindeki Global Harbour alışveriş merkezinde gösteri yapan akrobat dengesini kaybedip yere düştü. Genç akrobatın birkaç kırık dışında sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çalhanoğlu Milan'daki ilk golüyle alkış topladı
Hakan Çalhanoğlu, Milan ile Bayern Münih arasında Çin'de oynanan hazırlık karşılaşmasında şık bir gole imza attı.
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