19.01.2017 13:59:00

Suudi Arabistan TSE'nin 'enerjisi'nden yararlanacak

TSE Enerji Verimliliği İhtisas Laboratuvarları, Suudi Standart, Kalite ve Metroloji Organizasyonu (SASO) tarafından ülkede hizmet vermek için onaylanmış laboratuvar atandı.

TSE'den yapılan yazılı açıklamada, Enstitü ile Suudi Standart, Kalite ve Metroloji Organizasyonu arasında 2012 yılında "Uygunluk Sertifikası ve Kalite Markalarının Tanınması Programı"nın imzalandığı hatırlatıldı. Protokol çerçevesinde, ihracat yapmak isteyen firmaların ürünlerini Suudi Arabistan'a ihraç etmeden önce TSE'den uygunluk değerlendirme hizmeti ve ürünlerin uygun bulunması durumunda da Suudi Standart, Kalite ve Metroloji Organizasyonu belgesi aldığı anımsatılan açıklamada, TSE'nin 2012 yılından itibaren Suudi Standart, Kalite ve Metroloji Organizasyonu ile yürüttüğü faaliyetlerden yaklaşık 2,5 milyon lira gelir elde ettiği kaydedildi.

Enstitü deney ve kalibrasyon merkezi başkanlığına bağlı faaliyet gösteren Enerji Verimliliği İhtisas Laboratuvarları'nın Suudi Standart, Kalite ve Metroloji Organizasyonunca hizmet vermek üzere atandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Böylece TSE, soğutucular, çamaşır makineleri, klimalar ve elektrik motoru ürünlerinin enerji performansı ve enerji etiketlemesi deney faaliyetlerinde de Suudi Standart, Kalite ve Metroloji Organizasyonu tarafından onaylanmış laboratuvar olarak Türkiye'de ve bölgede ilk ve tek kuruluş oldu. Bu yetki çerçevesinde soğutucular, çamaşır makineleri, elektrik motorları TSE Gebze Kalite Kampüsü'nde, klimalar ise TSE Tuzla Kampüsü'nde bulunan laboratuvarlarda test edilecek."

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