21.07.2017 15:21:26

Suriye'de muhalifler arasında çatışma: 8 yaralı

Suriye'nin Bab-Al Hava Sınır Kapısı'nı kontrolü altında bulunduran Ahraru'ş Şam ile Heyet Tahrir Şam grupları arasındaki çatışmada yaralananlardan 8 kişi, tedavi için Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirildi.

Bab-Al Hava Sınır Kapısı'nı kontrolü altında tutan Ahraru'ş Şam ile bölgede hakimiyet kurmak isteyen Heyet Tahrir Şam grupları arasında 2 gündür İdlib bölgesinde devam eden çatışmalar, Türkiye sınırına kadar dayandı. Bab-Al Hava Sınır Kapısı yakınlarında ara ara şiddetlenerek devam eden çatışmalarda yaralananlardan 8 Suriyeli Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekleyen 112 ambulanslarla Reyhanlı Devlet Hastanesi ve Hatay'daki çeşitli hastanelere taşınarak tedavi altına alındı. Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Bab-Al Hava Sınır Kapısı bölgesinde yaklaşık iki gündür süren çatışma sesleri Reyhanlı ilçesinden de duyuluyor.



Öte yandan, Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 20-21 Temmuz tarihleri arasında, Cilvegözü Sınır Kapısı ile Bab-Al Hava Sınır Kapısı arasındaki alanda asfalt ve inşaat çalışmaları yapılacağı ve bu nedenle sınır kapısından yolcu ve tır geçişlerine izin verilmeyeceği belirtilmişti.