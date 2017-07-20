20.07.2017 11:04:43

Son 24 saatte 54 sivil öldü

Suriye'de Rakka’da düzenlenen saldırılarda son 24 saatte en az 54 sivil hayatını kaybetti.

"Rakka sessizce katlediliyor" isimli IŞİD ve PKK/PYD karşıtı yerel aktivist ağının sosyal medya hesabında paylaştığı bilgilerde, son 24 saatte Rakka'ya koalisyonun 70'in üzerinde hava saldırısı, PKK/PYD liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) de 800'den fazla top atışı yaptığı belirtildi.

KOALİSYON UÇAKLARI VURDU

Koalisyonun Rakka'nın Nazel Şahda ve Set El Devle mahallelerine gerçekleştirdiği hava saldırılarında en az 18 sivilin hayatını kaybettiğini ifade eden platform, ABD ve PKK/PYD'nin Rakka'ya yönelik saldırıları nedeniyle kentten çıkmaya çalışan 14 sivilin de IŞİD'in döşediği mayınların patlaması sonucu öldüğünü bildirdi.

RUSLAR DA VURDU

Platformun verdiği bilgilere göre Rus savaş uçaklarının Madan ve Zor Şamir mahallelerine gerçekleştirdiği saldırılarda da 11'i çocuk en az 22 sivil hayatını kaybetti.

ABD'nin öncülük ettiği Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu, Rakka kent merkezine yönelik operasyonunun 6 Haziran itibarıyla başladığını duyurmuştu.