16.07.2017 21:43:59

Şehit Ömer Halisdemir 1. Off Road Şenlikleri yapıldı

Niğde'de darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci general Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Halisdemir ve 15 Temmuz şehitleri anısına off-road şenlikleri gerçekleştirildi.

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz şehitleri anısına off-road şenlikleri gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Niğde Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen şenlikte 64 araç yarıştı. Sürücüler dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Dereceye giren sürücülere kupaları, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ve Niğde Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar tarafından verildi.

Kupa töreninde konuşan Niğde Off Road Kulübü Başkanı Ümit Kaya, iki gün süren yarışların güzel geçtiğini söyledi.

Off-road yarışlarının Niğde'de ilk kez yapıldığını belirten Kaya, “Yarışmaya 50 ilden 64 araç katıldı ve kazasız belasız tamamladık. Yerel yönetimler destek verdiği sürece her yıl yarışlarımızı yapmak istiyoruz. Amacımız, yaşadığımız ilin tanıtımına katkı sağlamak ve bu sporu sevdirme.” dedi.