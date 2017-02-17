17.02.2017 18:10:21

Rusya IŞİD'i vurdu

Rusya, Suriye'nin Rakka kenti çevresindeki IŞİD hedeflerini kruz füzeleriyle vurduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'de terör örgütü IŞİD'in elinde bulunan Rakka kenti çevresindeki hedeflerin kruz füzeleriyle vurulduğu belirtildi.



Açıklamada, Rusya'dan kalkan "Tupolev-95" savaş uçaklarının Rakka çevresindeki IŞİD hedeflerini kruz füzeleriyle vurduğu ifade edildi.



Açıklamada, IŞİD hedeflerinin başarılı bir şekilde imha edildiği de vurgulandı.



Rusya son olarak 2015 yılında Rakka çevresindeki IŞİD hedeflerini vurmuştu. Rusya son iki yılda Halep ve diğer bölgedeki hedefleri vurmuştu.

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